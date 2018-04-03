03 Nisan 2018 Salı18 Recep 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İçinizden insanları hayra çağıracak, iyiliği emredecek, kötülükten alıkoyacak bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.” (Âl-i İmran / 104)
  • “Münafığın alameti üçtür. Konuştuğu zaman yalan söyler, söz verdiği zaman yerine getirmez ve ona güvenildiği zaman hıyanet eder” (Buhari, Müslim, Tirmizi)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 05:10Güneş 06:38Öğle 13:14İkindi 16:47Akşam 19:37Yatsı 20:59
    • 22°C Adana
    • 18°C Adıyaman
    • 10°C Afyon
    • 11°C Ağrı
    • 11°C Amasya
    • 10°C Ankara
    • 21°C Antalya
    • 10°C Artvin
    • 20°C Aydın
    • 16°C Balıkesir
  • BIST: 114.578 0.12
  • Altın: 171,169 -0.09
  • Dolar: 3,9770 0.12
  • Euro: 4,8973 0.28

MHP Genel Sekreteri'nin evi soyuldu

»
MHP Genel Sekreteri'nin evi soyuldu
MHP Genel Sekreteri ve Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın yazlığından televizyon, iki ruhsatlı av tüfeği ve bazı özel eşyalar çalındı.
MHP Genel Sekreteri'nin evi soyuldu MHP Genel Sekreteri'nin evi soyuldu MHP Genel Sekreteri'nin evi soyuldu

 

MHP Genel Sekreteri ve Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın yazlığından televizyon, iki ruhsatlı av tüfeği ve bazı özel eşyalar çalındı.

Büyükataman'ın Nilüfer ilçesindeki yazlığına gelen yakınları, kapının açık, içerisinin de dağınık olduğunu görünce polise haber verdi. İhbar üzerine yazlığa gelen ekipler, televizyon, iki ruhsatlı av tüfeği ve bazı özel eşyaların çalındığını belirledi.

Olay yeri çalışmalarını sürdüren polis ekipleri, hırsızlığı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
MHP Genel Sekreteri'nin evi soyulduMHP Genel Sekreteri'nin evi soyulduMHP Genel Sekreteri ve Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın yazlığından televizyon, iki ruhsatlı av tüfeği ve bazı özel eşyalar çalındı.
Öğretmenden öğrencisine şaka! Ortalığı karıştırdıÖğretmenden öğrencisine şaka! Ortalığı karıştırdıÇanakkale'nin Gökçeada ilçesinde bir ortaokulda görevli öğretmenin, saçı uzun olduğu gerekçesiyle erkek öğrencisine toka taktığı iddia edildi.
Demet Akalın'dan Afrin sitemiDemet Akalın'dan Afrin sitemiŞarkıcı Ebru Polat, Mehmetçik'e destek için Hatay'a giden ünlülere "Bizi çağıran yok" diyerek isyan ederken Demet Akalın da "Bizi arayan olmaz canm! Tekel! De" ifadelerini kullanarak sitem etti.
2 ay önce evlenmişti! Genç adam bu halde bulundu2 ay önce evlenmişti! Genç adam bu halde bulunduAntalya’da 2 ay önce evlenen genç adam sara nöbeti geçirdi. Genç adamın cesedi su kuyusunda bulundu.
Kenan Işık'tan yeni haber!Kenan Işık'tan yeni haber!Ünlü sunucu Kenan Işık, 4 yıl önce bir kaza sonucunda beyin felci geçirmişti.
1 milyon dolar yatırmıştı! Kapandı1 milyon dolar yatırmıştı! KapandıHalit Ergenç’in yeğeni Aziz Akgül ile yaklaşık 1 milyon dolar yatırım yaparak hayata geçirdiği sosyal ağ ‘Pondr’ sessiz sedasız kapandı.
  • Dursun Ali Sarıoğlu hayatını kaybetti02 Nisan 2018 Pazartesi 14:55
  • İmam Hatip Gençliği Buluşması gerçekleşti02 Nisan 2018 Pazartesi 14:52
  • Ünlü şarkıcı Umre'ye gitti02 Nisan 2018 Pazartesi 13:36
  • "Türkiye birinciliğim var"02 Nisan 2018 Pazartesi 13:34
  • Liseli kızların büyük buluşu! Ses getirecek...02 Nisan 2018 Pazartesi 13:33
  • Herkes akın akın ziyarete gitti!02 Nisan 2018 Pazartesi 13:32
  • Yargıtay'dan emsal "balkon demiri" kararı02 Nisan 2018 Pazartesi 13:15
  • Rus askeri Boğazdan böyle geçti: Onlarca asker...02 Nisan 2018 Pazartesi 13:02
  • Kist zannettiler ama..02 Nisan 2018 Pazartesi 13:01
  • "1 yıl önce sevgilime baktı, öldürdüm"02 Nisan 2018 Pazartesi 12:36
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri