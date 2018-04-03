03 Nisan 2018 Salı18 Recep 1439
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Dosyaları teslim ettiler! 3 şeker fabrikasını almak için başvuru yaptılar

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Türkiye Şeker Fabrikası AŞ’ye ait 14 şeker fabrikasından Bor, Çorum, Kırşehir Şeker fabrikaları için Kayseri Şeker, Özelleştirme idaresi başkanlığına gerekli başvuru dosyalarını teslim etti.
Dosyaları teslim ettiler! 3 şeker fabrikasını almak için başvuru yaptılar
Dosyaları teslim ettiler! 3 şeker fabrikasını almak için başvuru yaptılar Dosyaları teslim ettiler! 3 şeker fabrikasını almak için başvuru yaptılar Dosyaları teslim ettiler! 3 şeker fabrikasını almak için başvuru yaptılar

Özelleştirilecek olan 14 Fabrikadan birinci gurupta yer alan Bor, Çorum ve Kırşehir Şeker Fabrikaları için Kayseri Şeker adına Özelleştirme İdaresi Başkanlığına başvuruyu, Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Turhan Özer, Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Üyelerinden İsmail Avşar, Kayseri Şeker Fabrikası Genel Müdürü Osman Canıtez, Genel Müdür yardımcısı İsmail Gedik birlikte yaptı.

Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, başvuru sonrası yaptığı açıklamada,  bu başvurunun Kayseri çiftçisi adına yapılan bir müracaat olduğunu söyledi. Başkan Akay, açıklamasında şunları kaydetti: “Biz bu günkü gurupta bulunan dört fabrikadanBor, Çorum ve Kırşehir Şeker Fabrikalarına ait teklifi vermiş bulunmaktayız. Bundan sonraki süreçte karşılıklı değerlendirmeler yapılacak ve sonunda açık artırmayla ihale sonuçlanacak. Bu guruptaki Şeker Fabrikalarına Başka taliplilerinde olduğu anlaşılıyor. Sonuçta bu bir kısmet ve yarış meselesidir. İnşallah hayırlısı ile sonuçlanır. Biz Kayseri Şeker Fabrikası olarak Türkiye’de bu iş en başarılı bir şekilde yöneten kuruluş konumundayız. Çiftçimiz, çalışanımız bizim çalışmalarımızdan oldukça memnun. İnanıyoruz ki Devletimiz de bizim çalışmalarımızdan memnundur. Çünlü Kayseri Şeker Fabrikası yüksek oranda kar sağlayan ve aynı zamanda Devletine de yüksek oranda vergisini verme şerefini taşıyan bir kuruluştur. Biz bu çalışma ortamını daha geniş bir coğrafyada gerçekleştirelim. Daha fazla fabrikalarda bu başarıyı ortaya koyalım istiyoruz. Bundan sonraki aşamalarda başka fabrikalar için de tekliflerimiz gündeme gelebilir. Ümidimiz Kayseri Şeker Fabrikasının bu başarılarının sektöre katkı sağlamasını arzu ediyoruz. İnşallah şeker sektörü varlığını sürdürür. Çünkü biz Şuna inanıyoruz. Şeker stratejik bir ürün bu stratejik ürünün Türkiye’de mutlaka üretiminin devam etmesi lazım.Şeker sektörünün ayakta kalması lazım.Biz de buna en güçlü desteği vermek arzusundayız. Bu amaçla bu yol çıktık. Biz Kayseri Şekerin çiftçilerine sağladığı ortamdan diğer bölgelerin çiftçilerinde istifade ermesini istiyoruz.”

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