03 Nisan 2018 Salı18 Recep 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İçinizden insanları hayra çağıracak, iyiliği emredecek, kötülükten alıkoyacak bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.” (Âl-i İmran / 104)
  • “Münafığın alameti üçtür. Konuştuğu zaman yalan söyler, söz verdiği zaman yerine getirmez ve ona güvenildiği zaman hıyanet eder” (Buhari, Müslim, Tirmizi)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 05:10Güneş 06:38Öğle 13:14İkindi 16:47Akşam 19:37Yatsı 20:59
    • 24°C Adana
    • 19°C Adıyaman
    • 13°C Afyon
    • 16°C Ağrı
    • 14°C Amasya
    • 13°C Ankara
    • 23°C Antalya
    • 9°C Artvin
    • 22°C Aydın
    • 18°C Balıkesir
  • BIST: 114.747 0.27
  • Altın: 171,131 -0.11
  • Dolar: 3,9788 0.16
  • Euro: 4,8950 0.23

Kılıçdaroğlu istedi, Nazlıaka partiye dönüyor

»
Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında gerçekleştirilen Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında, Nazlıaka hakkında "af" kararı alınması için Parti Meclisi'ne öneride bulunulmasına karar verildi.
Kılıçdaroğlu istedi, Nazlıaka partiye dönüyor
Kılıçdaroğlu istedi, Nazlıaka partiye dönüyor Kılıçdaroğlu istedi, Nazlıaka partiye dönüyor Kılıçdaroğlu istedi, Nazlıaka partiye dönüyor

CHP'den,  2016 yılının marta ayında ihraç edilen Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka partiye dönüyor. CHP'nin dün gerçekleştirilen MYK toplantısında, Aylin Nazlıaka'nın durumu da gündeme geldi.Toplantıda Nazlıaka'nın yeniden partiye dönmesi için MYK tarafından Parti Meclisi'ne öneride bulunulması kararlaştırıldı. Bu kararın Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun isteği üzerine alındığı belirtildi.

Nazlıaka geçen ay, partiye dönmek için "bağışlama" yetkisine sahip olan Parti Meclisi'ne bir dilekçeyle başvuruda bulunmuştu. Parti Meclisi'nde yapılan görüşmede, Nazlıaka'nın talebinin oylamaya sunulması için MYK önerisi olması gerektiği belirtilmiş, bu nedenle af görüşmesi ertelenmişti. Dün yapılan MYK'da af önerisinin çıkmasının ardından Nazlıaka hakkındaki oylamanın cuma günü gerçekleştirilecek Parti Meclisi toplantısında yapılacağı öğrenildi. Nazlıaka'nın partiye dönüşüne karşı olan isimlerin öneriye itiraz edeceği, bu nedenle Parti Meclisi toplantısında sert tartışmaların yaşanabileceği belirtildi.
Nazlıaka, "bir milletvekilinin odasındaki Atatürk resminin indirildiği" tartışmalarının ardından Yüksek Disiplin Kurulu'na (YDK) sevkedilmiş, 2016'nın mart ayında ise partiden ihraç edilmişti.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Kılıçdaroğlu istedi, Nazlıaka partiye dönüyorKılıçdaroğlu istedi, Nazlıaka partiye dönüyorGenel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında gerçekleştirilen Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında, Nazlıaka hakkında "af" kararı alınması için Parti Meclisi'ne öneride bulunulmasına karar verildi.
AK Parti'den 'erken seçim' açıklamasıAK Parti'den 'erken seçim' açıklamasıErken seçim iddialarıyla ilgili konuşan AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, erken seçim olmayacağını dile getirdi. Ünal CHP ile HDP'nin de ittifak yapacağını iddia etti.
Bahçeli'den kritik uyarı: Döviz silahını çektiler!Bahçeli'den kritik uyarı: Döviz silahını çektiler!Partisinin grup toplantısında konuşan MHP lideri Devlet Bahçeli, "Türkiye'ye diz çöktürmek isteyenler, döviz silahını da çekmişlerdir. Türk lirasının döviz karşısında erimesi bunun sonucudur. " uyarısında bulundu.
Başbakan Yıldırım: Avrupa'nın da başı belaya girecekBaşbakan Yıldırım: Avrupa'nın da başı belaya girecekBosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da 29-30 Mart tarihlerinde bir dizi temasta bulunan Yıldırım'ın, ziyaret kapsamında Bosna Hersek'teki Hayat TV'ye verdiği röportaj yayınlandı.
AK Parti'den CHP'li vekile çok sert tepkiAK Parti'den CHP'li vekile çok sert tepkiAK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, MYK toplantısına ilişkin açıklamalarda bulundu. Ünal, 'Türkiye'de kimsenin can ve mal güvenliği yok' diyen CHP'li vekil Haluk Pekşen'e ​tepki gösterdi.
Erdoğan'dan zehir zemberek cevapErdoğan'dan zehir zemberek cevapCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen'in Türkiye ile ilgili skandal sözlerine sert cevap verdi.
  • CHP'de Ankara için sürpriz isim! Kulisler hareketlendi02 Nisan 2018 Pazartesi 11:40
  • CHP'li Kadıgil SP ile ittifaka yeşil ışık yaktı!02 Nisan 2018 Pazartesi 11:01
  • Yalçın Topçu rest çekti: Köklerini kurutacağız!02 Nisan 2018 Pazartesi 11:00
  • Türkiye'den Fransa'ya net uyarı mesaj!31 Mart 2018 Cumartesi 13:50
  • Türkiye-ABD zirvesinden ortak mesaj!31 Mart 2018 Cumartesi 13:07
  • İşte Bahçeli'nin masasındaki anket! Son oy oranı o seviyeye ulaştı31 Mart 2018 Cumartesi 10:08
  • ‘Çekiliyoruz’ açıklamasından sonra Erdoğan ile Trump görüştü31 Mart 2018 Cumartesi 07:20
  • Cumhurbaşkanlığı'ndan dünyaya İsrail çağrısı31 Mart 2018 Cumartesi 00:04
  • Başbakan Yıldırım'dan çok çarpıcı Fransa yorumu30 Mart 2018 Cuma 23:59
  • Türkiye'den Portekiz'e cevap: Kabul edilemez30 Mart 2018 Cuma 23:57
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri