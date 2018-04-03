Kılıçdaroğlu istedi, Nazlıaka partiye dönüyor

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında gerçekleştirilen Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında, Nazlıaka hakkında "af" kararı alınması için Parti Meclisi'ne öneride bulunulmasına karar verildi.

CHP'den, 2016 yılının marta ayında ihraç edilen Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka partiye dönüyor. CHP'nin dün gerçekleştirilen MYK toplantısında, Aylin Nazlıaka'nın durumu da gündeme geldi.Toplantıda Nazlıaka'nın yeniden partiye dönmesi için MYK tarafından Parti Meclisi'ne öneride bulunulması kararlaştırıldı. Bu kararın Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun isteği üzerine alındığı belirtildi.

Nazlıaka geçen ay, partiye dönmek için "bağışlama" yetkisine sahip olan Parti Meclisi'ne bir dilekçeyle başvuruda bulunmuştu. Parti Meclisi'nde yapılan görüşmede, Nazlıaka'nın talebinin oylamaya sunulması için MYK önerisi olması gerektiği belirtilmiş, bu nedenle af görüşmesi ertelenmişti. Dün yapılan MYK'da af önerisinin çıkmasının ardından Nazlıaka hakkındaki oylamanın cuma günü gerçekleştirilecek Parti Meclisi toplantısında yapılacağı öğrenildi. Nazlıaka'nın partiye dönüşüne karşı olan isimlerin öneriye itiraz edeceği, bu nedenle Parti Meclisi toplantısında sert tartışmaların yaşanabileceği belirtildi.

Nazlıaka, "bir milletvekilinin odasındaki Atatürk resminin indirildiği" tartışmalarının ardından Yüksek Disiplin Kurulu'na (YDK) sevkedilmiş, 2016'nın mart ayında ise partiden ihraç edilmişti.