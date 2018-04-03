Bu adama adres sormak ücretli!

Dulkadiroğlu ilçesi Borsa Caddesi'nde gezen emekli Nuri Yıldız, insanların yanına gelerek kendisine adres sormasından bunalınca, "Adres sormak 1 lira, ısrar ederseniz 5 lira" yazısı astı. Adres sorulmasından yorulduğunu söyleyen Yıldız, "Ben emekli bir insanım günümün büyük çoğunluğunu burada geçiriyorum, gün geçtikçe bana adres soranların sayısı artarak devam ediyor. Özellikle maliye, belediye ve valilik gibi kamu kurum ve kuruluşlarını soruyorlar. Günde ortalama 100 kişi adres soruyor. Ben de bu adres sorulma işinden yorulduğum için adres sormayı ücrete tabi tuttum. İnsanlar adres sorma işini adeta gelenek haline getirdi. Hiç kimse ne tabelaya bakıyor ne de yazıları okuyor, sormayı daha kolay görüyorlar" diye konuştu.