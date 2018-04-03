03 Nisan 2018 Salı18 Recep 1439
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Meclis'in yemek artıkları hayvan barınağına

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Meclis'in yemek artıkları hayvan barınağına
TBMM lokantalarında, tabaklarda kalan ve haftada yaklaşık 500 kilogramı bulan yemek artıkları hayvan barınağına gönderiliyor.
Meclis'in yemek artıkları hayvan barınağına Meclis'in yemek artıkları hayvan barınağına Meclis'in yemek artıkları hayvan barınağına


 TBMM Genel Sekreterliğince, kampüs içinde yer alan lokantalarda,  tabaklarda kalan yemek artıkları 6 yıldır başkente belirlenen hayvan barınaklarına ulaştırılıyor.  2012 yılında Mecliste başlatılan proje ile hem barınaklardaki sahipsiz  hayvanlara yiyecek sağlanıyor hem de israfın önüne geçiliyor. Bu kapsamda, Meclisteki 4 mutfakta, yemek sonrasında artan ve kalan  yiyecekler, peçete ve kürdanlardan ayrılarak, hijyenik çelik kaplara konuyor.  Haftada yaklaşık 500 kilogramı bulan bu yemek artıkları Gölbaşı'ndaki hayvan  barınaklarına yollanıyor. Bunun yanı sıra bahçede bırakılan kuş evleri ile  kuşların kış mevsiminde barınması ve çoğalmasına destek veriliyor. Kuş evlerinin  yanına bırakılan yemliklerle kuşlar besleniyor.
 

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