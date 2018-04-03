TBMM Genel Sekreterliğince, kampüs içinde yer alan lokantalarda, tabaklarda kalan yemek artıkları 6 yıldır başkente belirlenen hayvan barınaklarına ulaştırılıyor. 2012 yılında Mecliste başlatılan proje ile hem barınaklardaki sahipsiz hayvanlara yiyecek sağlanıyor hem de israfın önüne geçiliyor. Bu kapsamda, Meclisteki 4 mutfakta, yemek sonrasında artan ve kalan yiyecekler, peçete ve kürdanlardan ayrılarak, hijyenik çelik kaplara konuyor. Haftada yaklaşık 500 kilogramı bulan bu yemek artıkları Gölbaşı'ndaki hayvan barınaklarına yollanıyor. Bunun yanı sıra bahçede bırakılan kuş evleri ile kuşların kış mevsiminde barınması ve çoğalmasına destek veriliyor. Kuş evlerinin yanına bırakılan yemliklerle kuşlar besleniyor.
03 Nisan 2018 Salı18 Recep 1439
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Meclis'in yemek artıkları hayvan barınağına
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