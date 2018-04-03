Memur ve emekliye 4 bin 124 TL ikramiye!

Perşembe günü yapılacak olan Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK) toplantısında bayram ikramiyesi talebi gündeme gelecek. Bunun sağlanması durumunda emekli ve memura yıl içerisinde 4 bin 124 lira ek gelir ödemesi yapılacak.

Perşembe günü toplanacak Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK)'da 2 bin 62 lira bayram ikramiyesi talebi gündeme gelecek. Eğer anlaşma sağlanırsa emekli vatandaşların yüzleri gülecek. Geçen yıl yapılan toplu sözleşme görüşmelerinde ele alınan fakat herhangi bir sonuca ulaşamayan konular yeniden gündeme gelecek.

Memur-Sen toplu sözleşme sırasında kamuda çalışan vatandaşlarla emeklilere Kurban Bayramı öncesi ödenen son aylıklarla beraber yatırılan maaş tutarının iki katı tutarı maaş ikramiye ödenmesi talebi yapılmıştı. Söz konusu bu rakam 2 bin 62 TL'ye denk gelmektedir. Eğer anlaşma sağlanırsa memur ve emeklilere 2 dini bayramda toplam 4 bin 124 TL ödeme yapılacak.