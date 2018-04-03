03 Nisan 2018 Salı18 Recep 1439
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Sınıra giden sanatçılara ağır hakaret!

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Sınıra giden sanatçılara ağır hakaret!
Kemal Kılıçdaroğlu, Zeytin Dalı Harekatı'na katılan Mehmetçiğe moral ziyaretinde bulunmak için Hatay'a giden ünlü isimleri çok ağır ifadelerle eleştirdi.
Sınıra giden sanatçılara ağır hakaret! Sınıra giden sanatçılara ağır hakaret! Sınıra giden sanatçılara ağır hakaret!

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Zeytin Dalı Harekatı'na katılan Mehmetçiğe moral ziyaretinde bulunmak için Hatay'a giden ünlü isimlere ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sert tepki göstererek, "Afrin'de 52 şehidimiz var. 100'lerce yaralımız var. 52 şehidimizin daha kanı kurumadı. Toplanmışlar bir güruh davul, zurna klarnet... Bu rezil adamlar ve onları oraya götüren adam, sen eğer yüreğin yetiyorsa bir Afrin şehidinin evinin bulunduğu sokaktan geç, bir de Yaylalar şiirini söyle" dedi.

İşte Kılıçdaroğlu'nun o sözleri:

...Bir ülkenin sanatçılar dik ve onurlu durmak zorundadırlar. Egemen güce teslim olmazlar. Hakkı, hukuku ve adaleti savunurlar. Zalimden yana değil, mazlumdan yana tavır alırlar. Bir ülkenin sanatçılar diktatörün karşısında asla ve asla boyun eğmezler. Bir ülkenin sanatçıları asla ve asla kimseyi ötekileştirmezler. Savaşı değil, her zaman her ortamda barışı savunurlar. Eğer bir ülkede Cumhurbaşkanlığını işgal eden zat ettiği yemine sadık kalmıyorsa, namusuna ve şerefine sahip çıkmıyorsa ona sanatçı sahip çıkamaz. Sanatçı denen vatandaş, onun yanında senin ne işin var? Afrin'de 52 şehidimiz var. Yüzlerce yaralımız var. 52 şehidimizin daha kanı kurumadı. Toplanmışlar bir grup güruh, davul, zurna, klarnet, şarkılar, türküler. Ben merak ediyorum bu rezil adamlar ve onları oraya götüren adam, sen sen, eğer yüreğin yetiyorsa bir Afrin şehidinin evinin bulunduğu sokaktan geç bir de Yaylalar türküsünü söyle bakalım, gücün yetiyorsa ve ahlak kaldıysa. 

Afrin'e gittik, şehitler oldu metal yorgunluğunu ortadan kaldırdık. Bu cümleleri kullananlara ders verecek olanlar bu ülkenin kadınları. Şehidi veren, ağlayan diyen sizsiniz. Sefasını süren o zat. Ona o sefayı yaşatmayacak olanlar da yine sizlersiniz....

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