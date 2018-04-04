İki liderden heyecanlandıran sinyal! Kurumlara ‘hazırlanın’ talimatı verildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin Beştepe'de 1,5 saat süren bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından iki lider ortak basın toplantısı düzenledi.

İki lider, savunma sanayisinde yeni anlaşmaların gündeme geldiğini ve bunun için ilgili kurumlara 'hazırlanın' talimatı verildiğini söyledi.

İkili ve heyetler arası görüşmelerin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin birlikte açıklama yaptı.

Putin ve Erdoğan'ın açıklamalarında, savunma sanayisi ve diğer alanlarla ilgili yeni anlaşmalar için ilgili kurumlara "hazırlanın" talimatı verildiğinin açıklanması ilgi ve heyecan uyandırdı. Liderler, anlaşmaların detayı hakkında bilgi vermedi.

Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:

Askeri, siyasi, ticari ve kültürel alanlarda görüşmeler yaptık. Siyasi diyalog ekonomik alana da yansıyor.

"HEDEFİMİZ 100 MİLYAR DOLAR"

Rusya ile) Ticaret hacmimiz, bir önceki yıla göre bizim hesaplamalarımızda yüzde 32 arttı ve 22 milyar doları da aşmış bulunuyor. Hedeflerimiz çok daha yüksek. İki ülke arasında bizim hedefimiz aslında 100 milyar dolara ulaşmak. Hizmet Ticareti ve Yatırım Anlaşması görüşmelerinin bir an önce sonuçlandırılması ve bu vesileyle de 100 milyar dolar hedefine yaklaşmamızı temenni ediyorum ki sağlamış olacaktır.

"AKKUYU NGS'Yİ 2023'E KADAR TAMAMLAMAK İSTİYORUZ"

Akkuyu Nükleer Santrali'ni 2023'e kadar tamamlamak istiyoruz. 20 milyar doları aşacak bir yatırım olacak.

"TURİZMDE ÖNÜMÜZDEKİ YIL YENİ REKOR BEKLİYORUZ"

2017 yılında misafir ettiğimiz Rus vatandaşlarının sayısı 4,7 milyona ulaştı. Böylece Türkiye'yi ziyaret eden turistler arasında özellikle Rusya Federasyonu'ndan gelen turistler birinci sıraya yerleşmiş oldu. Önümüzdeki yıl bu rakamın 6 milyona ulaşması bekleniyor.

"VİZELERİN KALDIRILMASI ARZUMUZDUR"

Vizesiz seyahatin yeniden başlaması arzumuzdur.

ÜÇLÜ ZİRVE

Yarın İranlı mevkidaşımızın (Ruhani) da katılımıyla yapacağımız üçlü zirve toplantısında, bu sürecin, Astana görüşmelerinin seyri hakkında, görüş alışverişini çok daha farklı bir şekilde ele alma imkanımız olacak.

"SURİYE'DE RUS DOSTLARIMIZLA BİRÇOK TEMEL KONUDA AYNI ENDİŞELERİ PAYLAŞIYORUZ"

Bulunduğumuz nokta itibarıyla Suriye'de Rus dostlarımızla birçok temel konuda aynı endişeleri paylaşıyoruz. Suriye'nin geleceğinin DEAŞ, YPG, PYD gibi proje terör örgütlerine bırakılmayacak kadar önemli olduğuna inanıyoruz. Bu çerçevede, ortak çıkarlarımıza odaklanarak işbirliğimizi devam ettireceğiz."

"SAYIN PUTİN'İ AFRİN KONUSUNDA BİLGİLENDİRDİM"

Sayın Putin'e Afrin Operasyonunun sonuçları hakkında gerekli bilgileri aktarma fırsatını buldum. Harekatın, ülkemizin güvenliği yanında komşumuz Suriye'nin toprak bütünlüğü ve milli birliği açısından da önemini vurguladım. İnşallah bundan sonra da Suriye'de istikrarın tesisi, huzur ve güvenliğin sağlanması noktasında beraber çalışmayı sürdüreceğiz.2019 yılında Türkiye'de ve Rusya'da gerçekleştirilecek Kültür ve Turizm Yılı etkinlikleri büyük önem taşıyor. Toplumsal Forumun Moskova Yunus Emre Kültür Merkezi ve Ankara'daki Rus Kültür Merkeziyle birlikte bu sürece katkı sağlayacağını da düşünüyoruz.

Kimi çevrelerin Türk-Rus iş birliğini zehirleme gayretlerine şahit olduk ama hamdolsun ilişkilerimiz, bu zorlu sınavları başarıyla atlattı. Boşa çıkan her provokasyonla ikili iş birliğimiz tıpkı su verilmiş demir gibi çelikleşti, güçlendi.

"SAVUNMA SANAYİSİNDE YENİ İŞBİRLİKLERİ OLABİLİR"

Savunma sanayisine yönelik başka kalemlerde de iş birliklerimiz olabilir. Buna Rus şirketlerinin açık olduğunu zaten gördük

Putin'in konuşmasından satırbaşları:

Sayın Erdoğan ile ikili işbirliğimizin yanı sıra bölgesel konuları ele aldık.

YENİ ANLAŞMALAR İÇİN KURUMLARA TALİMATLAR VERİLDİ

Türkiye ile ilişkiler ilerliyor. Farklı konularda yeni anlaşmalar için ilgili kurumlara hazırlık talimatı verildi.

2017 yılında Türk-Rus ticaret hacmi arttı. Karşılıklı yatırımları artırma niyetindeyiz. Yeni yatırım platformları oluşturmak istiyoruz.

TÜRK AKIM PROJESİ

TürkAkım'da deniz kısmında iki ayrı hat kuruluyor. Kısa süre içinde kara kısmında da hat kurmaya başlayacağız.

Bizim terörle mücadele konusunda görüşümüz-tutumumuz şudur: Suriye konusunda işbirliği yapıyoruz. Hedefimiz Suriye'deki terör yuvalarını ortadan kaldırmaktır. Bu doğrultuda Türkiye'yle işbirliği yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz.

Kürt halkı Suriye toplumunun vazgeçilmez bir parçasıdır. Tüm siyasi süreçlere katılma hakkı vardır.

Fakat, bu konudaki tüm süreçler koordinasyon içinde olmalı. Aksi halde nihai sonucu alamayız.