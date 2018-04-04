04 Nisan 2018 Çarşamba18 Recep 1439
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İşte S-400'lerin teslimat tarihi

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İşte S-400'lerin teslimat tarihi
Savunma Sanayi Müsteşarı İsmail Demir Twitter'dan yaptığı paylaşımda, 'S-400 sistemi temini için Rusya ile imzalanan sözleşmedeki teslimat tarihini öne çekerek Temmuz 2019 tarihine aldık.' dedi.
İşte S-400'lerin teslimat tarihi İşte S-400'lerin teslimat tarihi İşte S-400'lerin teslimat tarihi

Savunma Sanayii Müsteşarı İsmail Demir, "S-400 sistemi temini için Rusya ile imzalanan sözleşmedeki teslimat tarihini öne çekerek Temmuz 2019 tarihine aldık" dedi.

Savunma Sanayii Müsteşarı İsmail Demir, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde yapılan Türkiye ve Rusya Federasyonu arasındaki Üst Düzey İkili İşbirliği toplantısına iştirak ettik. İki ülke arasında savunma sanayii alanında işbirliği imkanları görüşüldü. S-400 sistemi temini için Rusya ile imzalanan sözleşmedeki teslimat tarihini öne çekerek Temmuz 2019 tarihine aldık" dedi.

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İşte S-400'lerin teslimat tarihiİşte S-400'lerin teslimat tarihiSavunma Sanayi Müsteşarı İsmail Demir Twitter'dan yaptığı paylaşımda, 'S-400 sistemi temini için Rusya ile imzalanan sözleşmedeki teslimat tarihini öne çekerek Temmuz 2019 tarihine aldık.' dedi.
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