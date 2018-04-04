Kimse utancından şikayet edemiyor!

“Cobra” ve "Galaxy J7" yerine şebeke suyu gönderen dolandırıcıların, merkezi kargo ofisi çıktı. Depoda 350 bin liralık sahte ve kaçak cinsel içerikli ürün ele geçirildi.

İstanbul Esenyurt’ta cep telefonu üzerinden gönderdiği, “cep telefonu ve cinsel gücü artırıcı ilaç kazandınız” şeklindeki SMS’lerle ağına düşürdüğü vatandaşları dolandıran şebekenin merkez olarak kullanıldığı kargo şirketinden 18 bin 392 adet kaçak ve sahte cinsel gücü artırıcı ürün ele geçirildi. Baskında bir kişi gözaltına alınırken, benzer yöntemlerle binlerce vatandaşı mağdur ettiği belirlenen şebekeye yönelik çalışmaları devam ediyor.

“TEBRİKLER GALAXY J7 KAZANDINIZ”

Bursa'nın İnegöl ilçesi Süleymaniye mahallesinde oturan Metin Üçkardeş isimli vatandaş, cep telefonuna geçtiğimiz ay gelen “Tebrikler, ücretsiz kazandığın akıllı cep telefonunu almak için acil ara” mesajı ile kendisini şanslı hissetti. Mesajda Galaxy J7 ve bitkisel set kazandınız yazıyordu. Defalarca gelen mesaj karşısında dayanamayıp verilen numarayı arayan Üçkardeş, yaptığı görüşmede kendisinden adresini alıp hediyeyi göndereceklerini söyleyen bir kadınla görüştükten sonra kargoyu beklemeye başladı. İstanbul’dan PTT kargo ile gönderilen hediyesini büyük bir sabırsızlık içerisinde bekleyen Üçkardeş, görüşmeden 2 gün sonra paketi teslim aldıktan sonra dolandırıldığını anladı.

CEP TELEFONU YERİNE ŞEBEKE SUYU

Kargo bedeli olan 100 lirayı ödedikten sonra paketi açan Metin Üçkardeş, kutunun içerisinde bir şişe şebeke suyu ve cinsel güç arttırıcı ilaçlar olduğunu görünce şoke oldu. Kendisine son model bir cep telefonu ile bitkisel set yerine gönderilen ürünleri geri göndermek isteyen ancak isteği PTT tarafından kabul edilmeyen Üçkardeş’in suç duyurusunda bulundu. İEM Kaçakçılıkla Mücadele ekipleri kargonun gönderildiği PTT şubesiyle geçtiği irtibatın ardından kargo paketinin gönderildiği adresi belirleyip operasyon düzenledi.

18 BİN 392 ADET CİNSEL ÜRÜN

Baskında, piyasa değeri 350 bin lira tutarında 16 bin 160 adet cinsel içerikli hap, bin 324 adet cinsel içerikli damla, bin 200 adet cinsel içerikli sprey ve 248 adet cinsel içerikli krem ele geçirdi. Ele geçen ürünlerin tamamının faturasız bir kısmının ise sahte olduğunu belirleyen polis, kargo ofisi olarak kullanıldığı belirlenen adreste kendisini yetkili olarak tanıtan M.Ç. isimli şahsı gözaltına alıp emniyete götürdü.

Binlerce insanı dolandıran ancak mağdurların utanıp şikayetçi olmadığı şebekenin elebaşı ve üyelerine yönelik polisin çalışması devam ediyor.