04 Nisan 2018 Çarşamba19 Recep 1439
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Savaş başladı! ABD ürün listesini açıkladı

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Savaş başladı! ABD ürün listesini açıkladı
ABD Ticaret Temsilciliği, Çin`den ithal edilen yaklaşık bin 300 ürüne yüzde 25 ek gümrük tarifesi getirilmesinin planlandığını duyurdu.
Savaş başladı! ABD ürün listesini açıkladı Savaş başladı! ABD ürün listesini açıkladı Savaş başladı! ABD ürün listesini açıkladı

Genel olarak Çin'in savunma, havacılık ve imalat sektörlerini hedef alan listedeki ürünlerin ticari değeri yaklaşık 50 milyar doları buluyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın yüzde 25 ek gümrük vergisi getirmeyi planladığı Çin menşeli ürünlerin listesi yayımlandı. Genel olarak Çin'in savunma, havacılık ve imalat sektörlerini hedef alan listede, ticari değeri yaklaşık 50 milyar dolar olan bin 300'e yakın ürün çeşidi bulunuyor.

ABD Ticaret Temsilciliği (USTR), yayımladığı belgeyle, Çin'in Amerikalı şirketlerin teknolojilerini ve fikri mülkiyetlerini ele geçirmeye yönelik usulsüz faaliyetlerine cevaben alınacak ticaritedbirlerin ilk bölümünü kamuoyuna duyurdu.

Belgeye göre, Çin'den ithal edilen yaklaşık bin 300 ürüne yüzde 25 ek gümrük tarifesi getirilmesi planlanıyor. Listede, nükleer reaktörler, toryum ve uranyum bileşikleri, demir, çelik, alüminyum ve bunları içeren alaşım metaller, gaz türbini, fırın, hava ve gaz sıvılaştırıcı makineler, laktik maya, bazı ilaç ve aşılar gibi birçok farklı ürün çeşidi yer alıyor.

USTR'nin kamuoyundan yorum istemek amacıyla hazırladığı belgede, "Listedeki ürünlerin değeri, 2018 yılı için öngörülen ticari değerler çerçevesinde yaklaşık 50 milyar dolardır. Bu tutar, ABD ekonomisine verilen zararı ve Çin'in zararlı davranışlarını, politikalarını ve uygulamalarını bertaraf etmek açısından uygundur." ifadeleri kullanıldı.

Amerikan iş dünyası ve kamuoyunun yorumuna açılan listeye gelen geri bildirimler ışığında 60 gün içinde son şeklinin verilmesi bekleniyor.

Uzmanlar, Çin'in bu ürünlere yönelik misillemelerinin herkes için kayba yol açacak bir ticaret savaşına yol açabileceği yönünde uyarılar yapıyor.

ÇİN, ABD MENŞELİ 128 ÜRÜNE TARİFE GETİRMİŞTİ

ABD yönetiminin, Çin'e spesifik olarak getirmeyi planladığı ek gümrük vergilerine ilişkin listenin yayımlanması, pazartesi günü Çin Maliye Bakanlığından yapılan misillemeyi takip etti.

Pekin hükümeti, Washington yönetiminin ithal çelik ve alüminyuma getirdiği gümrük tarifelerine cevaben ABD’den ithal edilen yaklaşık 3 milyar dolar tutarındaki 128 ürüne yüzde 15 ila yüzde 25 vergi uygulanacağını bildirmişti.

Küresel piyasalar iki ülkenin adımlarının bir ticaret savaşını başlatacağı endişeleriyle dalgalanmış ve borsalar büyük değer kaybına uğramıştı.

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