Erdoğan, Trump’a sordu: Çekiliyor musunuz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD başkanı Trump ile yaptığı ikinci telefon görüşmesinde kendisine “Çekiliyoruz’ açıklamasının ayrıntılarını sorduğunda ABD Başkanı Trump, “Oradaki misyonumuzun sonuna geldik” dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında son iki haftada iki telefon görüşmesi gerçekleşti. 30 Mart tarihli son telefon, planlanan bir görüşme değildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Suriye ve Gazze’deki gelişmeler üzerine talep ettiği görüşmenin Ankara açısından en kritik bölümü görüşmeden bir gün önce sürpriz bir şekilde ülkesinin Suriye’den çekilmeye hazırlandığı ilan eden Trump’ın bu konuda söyledikleri oldu.

Edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan kendisine “Çekiliyoruz"açıklamasının ayrıntılarını sorduğunda ABD Başkanı Trump, “Oradaki misyonumuzun sonuna geldik” dedi. Ancak Trump, ABD’nin hemen yarın Suriye’den çıkamayacağını da ekledi. Trump’ın çekilmeye ilişkin soru işaretlerini giderecek bir detay vermediği öğrenildi.

EK ASKER RAFA MI KALKACAK?

Trump’ın Suriye açıklaması nedeniyle kafa karışıklığının yaşandığı tek yer Ankara değil. En büyük şaşkınlığı yaşayan Trump’ın kendi güvenlik bürokrasisi. Trump’ın geçen hafta Ohio’da yaptığı “Çekiliyoruz” açıklaması öncesinde generallerin Suriye’nin kuzeyine ek Amerikan askeri gönderilmesine yönelik planları Beyaz Saray’ın onayına sunmaya hazırlandığı belirtiliyor. Suriye’deki Amerikan askeri sayısı, kamuoyuna açıklandığı kadarıyla 2000 civarında.

Takviye güç planlarının ne kadar sayıda yeni asker üzerinden yapıldığı net değil. Suriye’deki Amerikan askerleri terör örgütü PKK’nın uzantısı YPG’nin içinde yer aldığı Suriye Demokratik Güçleri’nin eğitimi, yönlendirilmesi ve koordinasyonunu sağlıyor. Hafta sonunda CNN televizyonu dün Trump’ın ulusal güvenlik ekibiyle Beyaz Saray’da Suriye’de DEAŞ karşıtı mücadeleyi değerlendirmek için toplanacağını bildirmişti. Ancak dün için açıklanan programda toplantı yer almadı.

MATTIS ÇEKİLMEDEN YANA DEĞİL

ABD’nin Suriye’den öngörülebilir bir gelecekte çıkmasına karşı açık tavır alan yetkililerin başında Trump’ın görevden aldığı Dışişleri Bakanı Rex Tillerson geliyordu. Tillerson ocak ayında Stanford Üniversitesi’nde yaptığı konuşmada ülkesinin Irak’tan erken çıkarak yaptığı hatayı Suriye’de tekrarlamayacağını savunmuştu. Tillerson, buna en büyük gerekçe olarak ise İran’ın Suriye’deki etkinliğini göstermişti. ABD’nin Suriye denkleminden çıkmasına itiraz eden isimlerden biri olan Savunma Bakanı Jim Mattis, hâlâ Trump’ın kabinesinin en kuvvetli isimlerinden. Yeni Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton’ın askerlerin itirazı ortadayken Trump’ın Suriye’den çıkma hevesini ne şekilde politikaya dökeceği merak konusu. Pompeo da Bolton da bugüne kadar Ortadoğu’da şahin politikaları savunan isimler. Öte yandan Bolton’ın, PKK’nın Suriye kolu YPG’nin DEAŞ’la mücadelesine övgüler düzen ve Kürtlerin bağımsızlığına destek veren çok sayıda açıklaması hafızalarda. Bolton ve Pompeo’nun Suriye’den çekilme konusunda Mattis ve generallerin mi Trump’ın yanında mı yer alacağı merak konusu.