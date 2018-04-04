04 Nisan 2018 Çarşamba19 Recep 1439
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Tüm dünyanın gözü Ankara'da

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Suriye’deki iç savaşın bitirilmesi için başlatılan Astana sürecinde kritik toplantı bugün Ankara’da yapılacak. Erdoğan, Putin ve Ruhani insani dramın sürdüğü ‘Doğu Guta’ ve ‘İdlib’i görüşecek.
Tüm dünyanın gözü Ankara'da
Tüm dünyanın gözü Ankara'da Tüm dünyanın gözü Ankara'da Tüm dünyanın gözü Ankara'da

Türkiye’de çatışmasızlık bölgelerinin garantör ülkeleri Türkiye, İran ve Rusya liderleri bugün Ankara’da biraraya geliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ev sahipliğindeki zirveye Rusya Lideri Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani katılacak. Astana ile başlatılan ve ilki Rusya’nın Soçi kentinde yapılan zirvenin ikinci ayağında Suriye’de normalleşme ve siyasi sürece geçiş kapsamında izlenecek yol haritası ele alınacak.

FRANSA'NIN ASKERİ GÖNDERME KARARI DA MASADA

Liderlerin görüşmesi öncesi dün biraraya gelen Dışişleri Bakanları, Astana’nın Ankara etabı için son rötuşları yaptı. Zirvede Doğu Guta, İdlib başta olmak üzere ABD’nin çekilme, Fransa’nın asker gönderme gelişmeleri gündemde olacak. Esed rejiminin ablukası altındaki Doğu Guta’da yaşanan insanlık dramının gündeme geleceği zirvede Erdoğan, Suriye’de ateşkesin sürdürülmesi, terör örgütlerin bölgeden çıkarılması ve sivil koridor açılması taleplerini yineleyecek. BM nezdinde alınan ateşkes kararına rejimin uymadığı da Putin ve Ruhani’ye iletecek Erdoğan, Doğu Guta’ya saldırıların sürmesi halinde Halep’ten daha trajik sonuçlar ortaya çıkabileceğine dikkat çekecek.

MEKANİZMA HIZLANSIN

Zirvede, İdlib’de garantör ülkelerin oluşturacağı gözlem noktaları da masada olacak. Erdoğan, bu noktaların önemi üzerinde dururken, Türkiye’nin bu yöndeki çalışmalarını anlatacak. Zirvenin bir diğer başlığı ise Soçi sonrası toplanan Suriye Diyalog Kongresi’nde de benimsenmiş ‘yeni anayasa yazımı’ olacak. Türkiye, Suriye’nin geleceği için yeni anayasa yazılması için mekanizmanın hızlandırılmasını isteyecek. Beşşar Esed tarafı anayasanın tamamının değişmesini istemiyor. Sadece mevcut anayasada reform yapılabileceğini dile getiriyor. Ülkedeki muhalefet ise yeni bir anayasanın mutlaka hayata geçirilmesini istiyor. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani de zirveye katılmak üzere dün 19.35’te Ankara’ya geldi.

MÜNBİÇ VE TEL RIFAT MASADA

Bugünkü buluşmada Erdoğan, Afrin harekatı sonrası TSK'nın operasyona hazırlandığı Tel Rıfat ve Münbiç’i de gündeme getirecek. Erdoğan'ın bu iki bölgeye yönelik operasyon kararlılığını Putin ve Ruhani’ye iletmesi bekleniyor.

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Tüm dünyanın gözü Ankara'daTüm dünyanın gözü Ankara'daSuriye’deki iç savaşın bitirilmesi için başlatılan Astana sürecinde kritik toplantı bugün Ankara’da yapılacak. Erdoğan, Putin ve Ruhani insani dramın sürdüğü ‘Doğu Guta’ ve ‘İdlib’i görüşecek.
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