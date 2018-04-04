04 Nisan 2018 Çarşamba19 Recep 1439
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Tüm bağlarını koparmak istiyor

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Tüm bağlarını koparmak istiyor
Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, Seyrantepe'de bulunan binasını 15 milyon dolara satılığa çıkardı.
Tüm bağlarını koparmak istiyor Tüm bağlarını koparmak istiyor Tüm bağlarını koparmak istiyor

İki yıldır İzmir'de yaşayan İbrahim Tatlıses'ten yeni kararlar. Sanatçı, çok sevdiği İzmir'de yaşamak ve İstanbul'la bağlarını tamamen koparmak istiyor. Tatlıses, bu amaçla Seyrantepe'deki şirketinin merkezini satışa çıkardı. Ünlü türkücü, bina için 15 milyon dolar istiyor. Sanatçı, çok sevdiği İzmir'de yaşamak ve İstanbul'la bağlarını tamamen koparmak istiyor.

LOKANTASINI TAŞIYACAK

Sabah'da yer alan habere göre Tatlıses, buradan gelecek parayla İzmir'de otel açıp turizm işine geri dönmek istiyor. Sanatçı, aynı binada bulunan Tatlıses Kebap'ı da başka bir yere taşıma kararı aldı. Sanatçı, diğer yandan yeni albümünü bitirmek üzere olduğunu ve yakında çıkaracağını açıkladı.

 

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