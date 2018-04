13 yaşındaki kız itiraf etti: 'Çok pişmanım'

‘Beni dövdü' diyerek şikâyet ettiği annesi 1.5 yıl hapisle yargılanan 13 yaşındaki N.D. konuştu.

N.D., "Bir dizide izlediğim kimsesizler yurdu bana çok güzel geliyordu. Yurda gidebilmek için yalan söyledim." dedi. Anne A.D ise " 7 çocuğum var bir tokat bile vurmadım. O gün evde yoktum" dedi.



Diyarbakır'da 13 yaşındaki kızı N.D.'ye tokat atıp dövdüğü iddia edilen anne A.D.'ye ‘Basit yaralama' suçundan 6 aydan 1.5 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı. Yargılama sonucunda suçlu bulunup ceza alırsa çocuğunun velayeti elinden alınacak olan anne ve çocukları yaşananları Gazete Habertürk'ten Mehmet Kayahan'a konuştu.



‘ÇOK PİŞMANIM'



Habertürk'te yer alan habere göre o gün ablasının çantasından 20 lira alıp harcadığını, bu yüzden tartıştıklarını anlatan N.D., şunları söyledi:



"Abime şikâyet edeceğini söyleyince evden çıktım. Arkadaşımın yanına giderek yurtta kalmak istediğimi söyledim. O da yurdun güzel olduğunu, kendisinin de geleceğini söyledi. Bir diziden etkilenmiştim. Kimsesizler yurdu bana dizideki gibi güzel geliyordu. Karakolda yalan söyledim ama annemden bahsettiğimi hatırlamıyorum. Çok pişmanım. Annemin hapse girmesini istemiyorum."



Hakkında dava açıldığı için büyük şaşkınlık yaşayan anne A.D. de, olay yaşandığı gün evde olmadığını söyledi: "Eve dönünce kızımı aramaya başladım. Karakollara başvuru yaptım, şikâyetçi olduğunu öğrendim, ifade verdim. Koruma altına alınıp yurda götürülmüştü. 3 gün orada kaldı, gidip aldım. Küçükken havale geçirdiği için psikolojik sorunları var. Bir süre tedavi gördü. Her şeyi abartarak anlatıyor. Birçok defa öğretmenlerin kendisini dövdüğünü söyledi. Fakat okula gittiğimizde öyle bir şeyin olmadığı ortaya çıktı. 7 çocuğum var, bugüne kadar hiçbirine tokat bile atmadım. Bir çocuğun söylemlerine bakarak beni yargılıyorlar."



‘OLMADIK ŞEYLER ANLATIR'



Kardeşinin çantasından 20 lira aldığını anlatan abla Ş.D. ise "Parayı geri vermesini istedim, almadığını söyledi. Abime şikâyet edeceğimi söyleyince evden çıktı. Onu aramaya başladık. Annem evde yoktu. Kardeşim her zaman birçok şeyi abartıyor, olmadık şeyleri anlatıyor" dedi.