04 Nisan 2018 Çarşamba19 Recep 1439
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Emekliye enflasyon zammı geliyor

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Emekliye enflasyon zammı geliyor
Emeklilerin Temmuz zammı adım adım yaklaşıyor. 3 aylık enflasyona göre, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 2.77 olarak görünüyor.
Emekliye enflasyon zammı geliyor Emekliye enflasyon zammı geliyor Emekliye enflasyon zammı geliyor

Yaklaşık 14 milyon emekli gözünü açıklanan Mart ayı enflasyonuna dikmişti. Merakla beklenen veri dün açıklandı ve şimdi sıra Temmuz zammında. Bu emeklilerin 9 milyonu aşkın bölümünü oluşturan SSK ve Bağ- Kur'lular, zamları enflasyona endeksli olduğu için meraklı bekleyiş içerisinde. 2018'in ilk yarısında gerçekleşen enflasyon SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz zammını belirleyecek. Bu da 3 Temmuz'da enflasyon verilerinin açıklanmasıyla ortaya çıkacak. Ancak zam oranı şekillenmeye başladı.

İPUÇLARI GELDİ

Sabah'ın haberine göre emeklilerin zam oranını bu yılın ilk 6 aylık döneminde gerçekleşecek enflasyon belirlerken, bunun ilk 3 aylık döneminin verisi belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), dün, Mart ayı enflasyon verilerini açıkladı. TÜİK'in açıklamasına göre; Ocak-Mart enflasyonu yüzde 2.77 olarak gerçekleşti. Yani SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin zam oranı 3 aylık enflasyona göre yüzde 2.77 olarak görünüyor. Geriye 3 veri kaldı. Nisan, Mayıs ve Haziran enflasyonu verileri de eklenecek. SSK ve Bağ- Kur'luların Temmuz artışı ortaya çıkacak. Geçtiğimiz yılın sonuna doğru yayımlanan 2018 Yılı Programı'nda 6 aylık enflasyon tahminine göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz zammının yüzde 4.02 olabileceği kaydedilmişti. Ancak sonradan Merkez Bankası'nın 2018 yılı enflasyon tahminini yüzde 7'den yüzde 7.9'a yükseltmesi, zam oranlarının daha yüksek çıkabileceğini ortaya koymuştu.

MEMURA FARK ÇIKABİLİR

Enflasyon verileri SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yanı sıra memurlar ve memur emeklilerini de yakından ilgilendiriyor. Memurlar ve memur emeklilerinin Temmuz zammı toplu sözleşmede yüzde 3.5 olarak belirlense de ayrıca enflasyon farkı ihtimali de var. Eğer bu yılın ilk yarısında enflasyon yüzde 4'ü aşarsa, memurlar ve memur emeklileri yüzde 3.5 zamma ilaveten fark da alabilecek. 2018 Yılı Programı'nda enflasyon tahminlerine göre memurların ve memur emeklilerinin fark alabileceği açıklanmıştı.

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