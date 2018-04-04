04 Nisan 2018 Çarşamba19 Recep 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İçinizden insanları hayra çağıracak, iyiliği emredecek, kötülükten alıkoyacak bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.” (Âl-i İmran / 104)
  • “Münafığın alameti üçtür. Konuştuğu zaman yalan söyler, söz verdiği zaman yerine getirmez ve ona güvenildiği zaman hıyanet eder” (Buhari, Müslim, Tirmizi)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 05:08Güneş 06:36Öğle 13:13İkindi 16:48Akşam 19:38Yatsı 21:01
    • 19°C Adana
    • 14°C Adıyaman
    • 5°C Afyon
    • 6°C Ağrı
    • 7°C Amasya
    • 6°C Ankara
    • 19°C Antalya
    • 7°C Artvin
    • 12°C Aydın
    • 10°C Balıkesir
  • BIST: 114.607 0.01
  • Altın: 172,383 0.86
  • Dolar: 4,0136 0.68
  • Euro: 4,9202 0.62

CHP'de İstanbul için sürpriz aday!

»
CHP'de İstanbul için sürpriz aday!
CHP'de yerel seçimlere bir yıldan az süre kala belediye başkan aday adaylarının konuşulduğu kulisler hareketlendi.
CHP'de İstanbul için sürpriz aday! CHP'de İstanbul için sürpriz aday! CHP'de İstanbul için sürpriz aday!

Şimdiden büyük çekişmenin yaşandığı İstanbul için adaylığını ilk açıklayan isim Genel Sekreter ve İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi oldu. Partide farklı isimler de konuşulurken sürpriz bir gelişme daha oldu ve İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal da aday olduğunu açıkladı.

AA muhabirinin aldığı bilgilere göre, Mart 2019'da yapılması beklenen yerel seçimler için diğer partilerde olduğu gibi CHP'de de belediye başkan adaylıkları için bazı isimler şimdiden ön plana çıkıyor.

En büyük çekişmenin İstanbul, Ankara ve İzmir'de yaşanması beklenirken, önceki seçimlerde az farkla kaybedilen daha küçük illerde de yoğun kulisler yapılıyor.

Başkentte, CHP'nin önceki seçimlerdeki adayı Mansur Yavaş'ın yeniden aday gösterilebileceği belirtiliyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Yavaş'la görüştüğünü dile getirmişti.

CHP'de Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için öne çıkan diğer isimler ise Yenimahalle Belediye Başkanlığı görevini yürüten Fethi Yaşar,

Ankara Milletvekili Levent Gök, Ankaragücü Kulübü Başkanı ve Genel Başkan Başdanışmanı Cengiz Topel Yıldırım.

İLK AÇIKLAYAN HAMZAÇEBİ OLDU

Diğer partilerde olduğu gibi CHP'de de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayının kim olacağı merak konusu.

Şimdiden büyük çekişmenin yaşandığı İstanbul için adaylığını ilk açıklayan isim Genel Sekreter ve İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi oldu.

Çalışmalara şimdiden başlayan Hamzaçebi, özellikle hafta sonlarını İstanbul'un ilçelerinde seçmenle geçiriyor.

"İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı her zaman hayalim." diyen eski il başkanı ve İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin de güçlü aday adayları arasında yer alıyor.

CHP'de İstanbul için adı geçen bir diğer isim ise Grup Başkanvekili Engin Altay.

SÜRPRİZ İSİM! SLOGANI DA HAZIR

Partide bu isimler konuşulurken sürpriz bir gelişme daha oldu ve İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal da aday olduğunu açıkladı. Tanal, "İstanbul'a kanal değil, Tanal lazım." diyerek sahaya indi ve büyükşehir belediye başkanlığı aday adaylığını ilan etti.

CHP'de İstanbul için İlhan Kesici'nin de adı geçiyor.

Geçtiğimiz seçimlerde büyükşehire aday gösterilen Mustafa Sarıgül'ün ise yeniden Şişli'yi istediği belirtiliyor.

İZMİR'DE DE GÜÇLÜ İSMİLER YARIŞTA

İzmir'de mevcut belediye başkanı Aziz Kocaoğlu'nun yerini sağlamlaştırdığı ileri sürülürken, Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer, eski Genel Sekreter Kamil Okyay Sındır, Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina ve Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar'ın da isimleri aday adayları arasında geçiyor.

CHP kulislerinin tartışmasız en net isimleri ise Eskişehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ile Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu.

CHP'de, Adana için Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Muğla için mevcut başkan Osman Gürün ile Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, Mersin'de eski bakanlardan İstemihan Talay ile eski hakem Selçuk Dereli kulislerde en çok konuşulan isimler arasında yer alıyor.

Antalya Büyükşehir için Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın adının geçtiği CHP'de, Hatay'da Lütfü Savaş, Çanakkale'de Ülgür Gökhan, Yalova'da ise Vefa Salman'ın yeniden aday gösterilmesi bekleniyor.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
CHP'de İstanbul için sürpriz aday!CHP'de İstanbul için sürpriz aday!CHP'de yerel seçimlere bir yıldan az süre kala belediye başkan aday adaylarının konuşulduğu kulisler hareketlendi.
Tüm dünyanın gözü Ankara'daTüm dünyanın gözü Ankara'daSuriye’deki iç savaşın bitirilmesi için başlatılan Astana sürecinde kritik toplantı bugün Ankara’da yapılacak. Erdoğan, Putin ve Ruhani insani dramın sürdüğü ‘Doğu Guta’ ve ‘İdlib’i görüşecek.
Erdoğan, Trump’a sordu: Çekiliyor musunuzErdoğan, Trump’a sordu: Çekiliyor musunuzCumhurbaşkanı Erdoğan, ABD başkanı Trump ile yaptığı ikinci telefon görüşmesinde kendisine “Çekiliyoruz’ açıklamasının ayrıntılarını sorduğunda ABD Başkanı Trump, “Oradaki misyonumuzun sonuna geldik” dedi.
İki liderden heyecanlandıran sinyal! Kurumlara ‘hazırlanın’ talimatı verildiİki liderden heyecanlandıran sinyal! Kurumlara ‘hazırlanın’ talimatı verildiCumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin Beştepe'de 1,5 saat süren bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından iki lider ortak basın toplantısı düzenledi.
BM'den Türkiye-Rusya-İran yorumuBM'den Türkiye-Rusya-İran yorumuBirleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, Suriye konulu Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi'nde yapılacak görüşmelerin süreci siyasi bir çözüme götürmesini ümit ettiklerini söyledi.
Kılıçdaroğlu istedi, Nazlıaka partiye dönüyorKılıçdaroğlu istedi, Nazlıaka partiye dönüyorGenel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında gerçekleştirilen Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında, Nazlıaka hakkında "af" kararı alınması için Parti Meclisi'ne öneride bulunulmasına karar verildi.
  • AK Parti'den 'erken seçim' açıklaması03 Nisan 2018 Salı 11:58
  • Bahçeli'den kritik uyarı: Döviz silahını çektiler!03 Nisan 2018 Salı 10:36
  • Başbakan Yıldırım: Avrupa'nın da başı belaya girecek03 Nisan 2018 Salı 07:25
  • AK Parti'den CHP'li vekile çok sert tepki02 Nisan 2018 Pazartesi 20:00
  • Erdoğan'dan zehir zemberek cevap02 Nisan 2018 Pazartesi 14:20
  • CHP'de Ankara için sürpriz isim! Kulisler hareketlendi02 Nisan 2018 Pazartesi 11:40
  • CHP'li Kadıgil SP ile ittifaka yeşil ışık yaktı!02 Nisan 2018 Pazartesi 11:01
  • Yalçın Topçu rest çekti: Köklerini kurutacağız!02 Nisan 2018 Pazartesi 11:00
  • Türkiye'den Fransa'ya net uyarı mesaj!31 Mart 2018 Cumartesi 13:50
  • Türkiye-ABD zirvesinden ortak mesaj!31 Mart 2018 Cumartesi 13:07
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri