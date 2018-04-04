04 Nisan 2018 Çarşamba19 Recep 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İçinizden insanları hayra çağıracak, iyiliği emredecek, kötülükten alıkoyacak bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.” (Âl-i İmran / 104)
  • “Münafığın alameti üçtür. Konuştuğu zaman yalan söyler, söz verdiği zaman yerine getirmez ve ona güvenildiği zaman hıyanet eder” (Buhari, Müslim, Tirmizi)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 05:08Güneş 06:36Öğle 13:13İkindi 16:48Akşam 19:38Yatsı 21:01
    • 20°C Adana
    • 16°C Adıyaman
    • 12°C Afyon
    • 4°C Ağrı
    • 13°C Amasya
    • 11°C Ankara
    • 20°C Antalya
    • 12°C Artvin
    • 14°C Aydın
    • 10°C Balıkesir
  • BIST: 113.726 -0.76
  • Altın: 173,202 1.34
  • Dolar: 4,0129 0.66
  • Euro: 4,9315 0.85

Erdoğan uyarmıştı! Tehlikeli boyuta ulaştı

»
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tüm uyarılarına rağmen son 1 yılda yıllık tüketici kredisi faizleri 4 puan arttı. Faizler hızla artarken bankaların kredi hacimleri de yükseliyor. 2017 yılında bankacılık sektörünün kârı 31 artışla 49.1 milyar liraya ulaştı.
Erdoğan uyarmıştı! Tehlikeli boyuta ulaştı
Erdoğan uyarmıştı! Tehlikeli boyuta ulaştı Erdoğan uyarmıştı! Tehlikeli boyuta ulaştı Erdoğan uyarmıştı! Tehlikeli boyuta ulaştı

Bankalar Türkiye ekonomisine zarar veren yüksek faizden vazgeçmiyor. Tüm uyarıları rağmen yüksek faiz oranlarında ısrarcı davranan bankaların kârları yükselirken olan Türkiye ekonomisi ve vatandaşa oluyor.

Geçtiğimiz yıl Türk ekonomisi yüzde 7.4 büyüyerek, büyümede G20 ülkelerini geride bırakırken AB'yi ise üçe katladı. Bu dünyaya parmak ısırtan performans her sektörde hissedilirken bundan en fazla kâr sağlayan bankalar oldu. 2017 yılında bankacılık sektörünün kârı yüzde 31 artışla 49.1 milyar liraya ulaştı. Bankaların faiz gelirleri de 2016’ya oranla yüzde 27.1 artarak 247.5 milyar lirayı buldu.

TOPLAM 2 TRİLYON LİRAYI AŞTI 

Özel bankalar kazancını hızla artırırken özellikle son zamanlarda kredi musluğunu sıkmış durumda. Merkez Bankası verilerine göre sektörün kredi hacmi 23 Mart haftası itibarıyla 2 trilyon 225 milyar liraya ulaştı. Yıllık kredi büyümesi ise yüzde 21.18 oldu. Kredilerin dağılımına bakıldığında özel bankaların kamu bankalarına göre kaynak sağlamada çok daha eli sıkı davrandığı dikkat çekiyor. 

BÜYÜME YÜZDE 15.7’DE KALDI 

Kamu bankalarının kredi hacmi son 1 yılda yüzde 27.56 artarak 712.1 milyar liraya ulaştı.  Kredi hacmi 740.6 milyar liraya ulaşan özel bankalardaki yıllık büyüme ise yüzde 15.74’te kaldı. Son 1 yılda sektörde kredi hacmi 389 milyar lira büyürken bunun 153.8 milyarı kamu, 100.7 milyar lirası ise özel bankalardan geldi. Kamu bankalarının kredi hacminin oran olarak özellere göre neredeyse iki kat artması kredilerde talepte değil arzda sıkışıklık yaşandığına işaret ediyor.

ORANLAR ADETA UÇUŞA GEÇTİ 

Bankalar, Cumhurbaşkanı’nın uyarılarına rağmen kredi faizlerinde de indirime kesinlikle gitmiyor. Konut, taşıt ve ihtiyaç kredilerinden oluşan tüketici kredilerinde ortalama yıllık faiz geçtiğimiz yıl mart ayında yüzde 14.79 seviyesindeydi. Bu oran 23 Mart itibarıyla yüzde 18.66’ya yükseldi. Ticari kredilerde de yıllık faiz son bir yılda yüzde 15.51’den yüzde 17.67’ye yükseldi.

VERDİĞİ BORÇLAR DÖNÜYOR

Özel bankaların kredi verme konusunda çekingen davranması genelde risklerin artmasıyla ilgilidir. Ancak takipteki alacaklara bakıldığında şu ana kadar kredi dönüşlerinde önemli bir sorun gözükmüyor. BDDK verilerine göre brüt takipteki alacak oranı yüzde 2.9. Karşılaştırma açısından AB’deki bankalara baktığımızda bu oranın yüzde 5.1 olduğunu görüyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Karşısında beni bulur

Özel bankalar kredi verme konusunda cimri davranırken faiz inadından da vazgeçmiyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da geçtiğimiz günlerde Türkiye’deki yüksek faiz sorununa işaret ederek “Faiz fakiri daha fakir zengini daha zengin yapar” demişti. Erdoğan Pendik’te yaptığı konuşmada “Bu faiz belasından Türkiye’yi, faizi aşağı indirmek suretiyle enflasyondan kurtaracağız. Enflasyonun anası da babası da faizdir. Bunun aksini yapmaya kalkanlar da karşılarında beni bulur” ifadelerini kullandı. 

AKŞAM

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
ASELSAN'dan sermaye artırımı kararıASELSAN'dan sermaye artırımı kararıASELSAN, 2 milyar TL kayıtlı sermaye tavanı dahilinde, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili tebliğleri çerçevesinde, 1 milyar TL mevcut çıkarılmış sermayesinin 210 milyon TL artırılarak 1 milyar 210 milyon TL'ye çıkarılmasına karar verdi.
Projesi olan gence 20 bin liraProjesi olan gence 20 bin liraHükümet, üreten gençlere kişisel ve sosyal gelişimlerini desteklemek ve potansiyellerini açığa çıkarmak amacıyla destek vermeye devam ediyor.
Emekliye mart zammıEmekliye mart zammıEmeklilerin Temmuz zammı adım adım yaklaşıyor. 3 aylık enflasyona göre, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 2.77 olarak görünüyor.
Altın alacaklar dikkat! İşte çeyreğin fiyatıAltın alacaklar dikkat! İşte çeyreğin fiyatıAltın yükselmeye devam ediyor. Altının gram fiyatı ne kadar oldu? Bugün çeyrek altın fiyatı kaç lira? soruları da daha sık sorulmaya başladı. Geçtiğimiz aylarda altının gramındaki artış yatırımcısının yüzünü güldürmeyi başarmıştı.
KTÜ'lü öğrenciler hibrit otomobil ürettiKTÜ'lü öğrenciler hibrit otomobil ürettiTrabzon´da, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Mühendislik Fakültesi Elektrik- Elektronik Bölümü öğrencileri yerli imkanlarla geliştirilen ve 'Yavuz Sultan Selim' adı verilen hibrit otomobil üretti.
Hükümet açıkladı! Yeni sisteme geçiliyorHükümet açıkladı! Yeni sisteme geçiliyorMaliye Bakanı Naci Ağbal, Küçük esnaf için KDV'de hasılat esaslı yeni sisteme geçildiğini açıkladı.
  • Otomotiv, kendi rekorunu solladı04 Nisan 2018 Çarşamba 11:03
  • Erdoğan uyarmıştı! Tehlikeli boyuta ulaştı04 Nisan 2018 Çarşamba 10:40
  • Emekliye enflasyon zammı geliyor04 Nisan 2018 Çarşamba 10:06
  • Dolarda son durum ne? İşte son rakamlar04 Nisan 2018 Çarşamba 10:01
  • Hükümet açıkladı! Değişiklik yapıldı04 Nisan 2018 Çarşamba 09:43
  • Savaş başladı! ABD ürün listesini açıkladı04 Nisan 2018 Çarşamba 07:50
  • Milyonlara müjde! Maaşlar kesilmeyecek04 Nisan 2018 Çarşamba 07:45
  • Erdoğan harekete geçti! Fiyatlar düşecek04 Nisan 2018 Çarşamba 07:30
  • İşte S-400'lerin teslimat tarihi04 Nisan 2018 Çarşamba 00:14
  • Yargıtay'dan sevindiren kararı! Hükümsüzdür03 Nisan 2018 Salı 17:20
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri