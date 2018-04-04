Vefatının üzerinden 21 yıl geçti

"Millet ve ülkemizi bölüp yıkmak isteyen her türlü yabancı ideoloji zehirlerinin panzehiri Türk milliyetçiliği ideolojisidir." diyerek siyasal yaşamını şekillendiren ve 1965'te Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi'ne katılarak siyasi yaşamını başlatan Alparslan Türkeş'in ölümünün üzerinden 21 yıl geçti. Ülkücü hareketin "Başbuğ"u Türkeş, 25 Kasım 1917 yılında Lefkoşa'da 'Ali Arslan' olarak dünyaya geldi... Hocaları ona 'Alparslan' adını verdi... Albay rütbesiyle 27 Mayıs ihtilaline katılan Alparslan Türkeş, 4 Nisan 1997 günü geçirdiği bir kalp krizi sonucu hayata veda etmişti... İşte Başbuğ Türkeş'in hayatından kesitler...

Alparslan Türkeş, 25 Kasım 1917 tarihinde Lefkoşa'da dünyaya geldi.

Hüseyin Sırrı Bellioğlu'nun tavsiyesiyle Kuleli Askeri Lisesi'ne kaydolan Türkeş, 1936 senesinde buradan mezun oldu.

1938 senesinde Harp Okulu'nu bitirdi.

1939'da piyade asteğmeni olarak atış okuluna girerek buradan teğmen rütbesiyle mezun oldu.

Turancılık davasında yargılandı

Alparslan Türkeş, 3 Mayıs 1944'te yapılan ve "Büyük Yürüyüş" olarak adlandırılan gösterinin ardından üsteğmen rütbesindeyken Nihal Atsız ve Nejdet Sançar'la birlikte çok sayıda kişiyle "Türkçülük-Turancılık" davasında yargılandı. O dönem üsteğmen olan Alparslan Türkeş, "vatan hainliği" suçlamasıyla 9 ay 10 gün hapis cezasına çarptırıldı ve 1 yıl hücre hapsi yattığı için tahliye edildi. Bu davada çıkan karar daha sonra Askeri Yargıtay tarafından bozuldu, Türkeş beraat etti.

Darbe bildirisini okudu

27 Mayıs 1960'dan kısa süre önce Elâzığ'daki birliğinden Ankara'ya atandı ve Albay Talat Aydemir'in önerisiyle Millî Birlik Komitesi'ne (MBK) alındı. Darbeyi planlayıp yürütecek olan 37 kişilik Milli Birlik Komitesi içinde yer aldı. Darbe bildirisini 27 Mayıs 1960 günü radyodan okuduktan sonra adı sıkça duyulmaya başlandı.

27 Mayıs sonrası Başbakanlık Müsteşarlığı yaptı

Bir süre sonra yen oluşturulan MBK'da adı geçmeyen Türkeş, büyükelçilik müşaviri olarak yurtdışına gönderildi. Yaklaşık 25 ay sonra, yurda döndüğünde burada kalabalık bir "milliyetçi topluluk" tarafından karşılandı.

Türkeş, milliyetçi çevreleri bir araya getirmek için 2 Mayıs 1963'te Türkiye Huzur ve Yükselme Derneği'ni kurdu. Kısa süre sonra Talat Aydemir'in yürüttüğü darbe girişimine katıldığı iddiasıyla tutuklandı. Bir kez daha hapse giren Türkeş, Mamak Cezaevi'nde 4 ay hücrede hapis yattı. Bu davanın sonunda Türkeş bir kez daha beraat etti.

1965'te Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi'nin başkanı oldu ve bu dönemde kendisini sevenler tarafından Başbuğ ilan edildi.

1966’da Cumhurbaşkanı adayı oldu

Alparslan Türkeş, 10 Ekim 1965 seçimlerinde Ankara milletvekili olurken partisi yüzde 2,2 oy alarak "Milli bakiye" seçim sistemi ile 11 milletvekili çıkardı. 17 Mart 1966'da yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminde Alparslan Türkeş, genelkurmay başkanlarının cumhurbaşkanı olmaları geleneğini bozmak için adaylığını koysa da Cevdet Sunay cumhurbaşkanı oldu.

1969 ve 1973 yıllarında Adana milletvekili olarak parlamentoya seçildi.

1975 senesinden sonra "Milliyetçi Cephe" adı verilen koalisyon hükümetlerinde başbakan yardımcılığı görevinde bulundu. Bu dönemde sağ ve sol çatışması arttı.

12 Eylül darbesi sırasında Millî Güvenlik Konseyi başkanı, diğer üç parti başkanlarının teslim olduğunu, Alparslan Türkeş'in de teslim olmasını, aksi takdirde suçlu durumda olacağını belirten bir bildiri yayınladı. 12 Eylül darbesinden sonra 9 Nisan 1985'e kadar 4,5 yıl tutuklu kaldı. 12 Eylül döneminde idam cezasıyla yargılanan Türkeş, bu davadan beraat etti.

1987'de siyaset yasağının kalkmasıyla birlikte Milliyetçi Çalışma Partisi'ne girdi ve aynı yıl yapılan olağanüstü kongrede genel başkanlığa seçildi.

1991 Genel Seçimleri'nde Refah Partisive Islahatçı Demokrasi Partisi ile seçim ittifakı yapan MÇP lideri Türkeş, Yozgat milletvekili olarak yeniden parlamentoya girdi. Bu sırada 1992'de 12 Eylül darbesi ile kapatılmış olan partilerin eski adlarını alması hakkında Siyasi Partiler Kanunu'nda yapılan değişiklikle MÇP'nin ismi de 1993 yılındaMHP olarak değiştirildi.

1995 genel seçimlerinde parlamento dışı kalan Türkeş, bu dönemde uzlaşmacı bir lider olarak ülke siyaseti üzerinde en etkili siyasetçilerden biri olmuştur.

80 yaşında hayatını kaybetti

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Alparslan Türkeş, 4 Nisan 1997 Cuma günü geçirdiği kalp krizi sonucu Ankara'da yaşamını kaybetti. 80 yaşındaki Alparslan Türkeş, 74 yıllık Cumhuriyet tarihinin son 55 yılının önemli dönemeçlerine damgasını vurdu. Yaşamını milliyetçilik ülküsüne adayan Türkeş'in ölümü, Türkiye'de ve Türk dünyasında büyük üzüntü yarattı.

Mezarı Beştepe’de

Alparslan Türkeş'in cenazesi Beşevler'deki anıt mezara defnedildi. Granit mermerden hazırlanan mezar taşında Türkeş'in doğum tarihi 1917 olarak yazılırken, ölüm tarihi ise boş bırakıldı. Türkiye’nin tüm illeri, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kırım, Balkanlar ve Türkistan'daki Hoca Ahmet Yesevi'nin türbesinden getirilen topraklar Türkeş'in mezarına konuldu.