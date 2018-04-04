04 Nisan 2018 Çarşamba19 Recep 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İçinizden insanları hayra çağıracak, iyiliği emredecek, kötülükten alıkoyacak bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.” (Âl-i İmran / 104)
  • “Münafığın alameti üçtür. Konuştuğu zaman yalan söyler, söz verdiği zaman yerine getirmez ve ona güvenildiği zaman hıyanet eder” (Buhari, Müslim, Tirmizi)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 05:08Güneş 06:36Öğle 13:13İkindi 16:48Akşam 19:38Yatsı 21:01
    • 20°C Adana
    • 16°C Adıyaman
    • 12°C Afyon
    • 4°C Ağrı
    • 13°C Amasya
    • 11°C Ankara
    • 20°C Antalya
    • 12°C Artvin
    • 14°C Aydın
    • 10°C Balıkesir
  • BIST: 113.726 -0.76
  • Altın: 173,202 1.34
  • Dolar: 4,0129 0.66
  • Euro: 4,9315 0.85

Hükümet açıkladı! Yeni sisteme geçiliyor

»
Hükümet açıkladı! Yeni sisteme geçiliyor
Maliye Bakanı Naci Ağbal, Küçük esnaf için KDV'de hasılat esaslı yeni sisteme geçildiğini açıkladı.
Hükümet açıkladı! Yeni sisteme geçiliyor Hükümet açıkladı! Yeni sisteme geçiliyor Hükümet açıkladı! Yeni sisteme geçiliyor

Maliye Bakanı Naci Ağbal, "60 bin serbest muhasebeci mali müşavir de artık KDV iadesi süreci için tespit raporu düzenleyecek. Bu konuda Bakanlık tarafından tüm müşavirlere 81 ilde ücretsiz eğitim verilecek" dedi.

Bakan Ağbal, "Küçük esnaf için KDV'de hasılat esaslı yeni sisteme geçiyoruz. İlgili sektörlerle ve esnaf odalarıyla istişarede bulunacağız, lokantalar, taksiler, berberler bu kapsamda olabilecek. Zor duruma düşen mükellef, ÖTV dışındaki temel vergilerde kolaylaştırılmış tecil uygulaması kapsamında 60 aylık taksit uygulamasından yararlanacak" diye konuştu.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
ASELSAN'dan sermaye artırımı kararıASELSAN'dan sermaye artırımı kararıASELSAN, 2 milyar TL kayıtlı sermaye tavanı dahilinde, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili tebliğleri çerçevesinde, 1 milyar TL mevcut çıkarılmış sermayesinin 210 milyon TL artırılarak 1 milyar 210 milyon TL'ye çıkarılmasına karar verdi.
Projesi olan gence 20 bin liraProjesi olan gence 20 bin liraHükümet, üreten gençlere kişisel ve sosyal gelişimlerini desteklemek ve potansiyellerini açığa çıkarmak amacıyla destek vermeye devam ediyor.
Emekliye mart zammıEmekliye mart zammıEmeklilerin Temmuz zammı adım adım yaklaşıyor. 3 aylık enflasyona göre, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 2.77 olarak görünüyor.
Altın alacaklar dikkat! İşte çeyreğin fiyatıAltın alacaklar dikkat! İşte çeyreğin fiyatıAltın yükselmeye devam ediyor. Altının gram fiyatı ne kadar oldu? Bugün çeyrek altın fiyatı kaç lira? soruları da daha sık sorulmaya başladı. Geçtiğimiz aylarda altının gramındaki artış yatırımcısının yüzünü güldürmeyi başarmıştı.
KTÜ'lü öğrenciler hibrit otomobil ürettiKTÜ'lü öğrenciler hibrit otomobil ürettiTrabzon´da, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Mühendislik Fakültesi Elektrik- Elektronik Bölümü öğrencileri yerli imkanlarla geliştirilen ve 'Yavuz Sultan Selim' adı verilen hibrit otomobil üretti.
Hükümet açıkladı! Yeni sisteme geçiliyorHükümet açıkladı! Yeni sisteme geçiliyorMaliye Bakanı Naci Ağbal, Küçük esnaf için KDV'de hasılat esaslı yeni sisteme geçildiğini açıkladı.
  • Otomotiv, kendi rekorunu solladı04 Nisan 2018 Çarşamba 11:03
  • Erdoğan uyarmıştı! Tehlikeli boyuta ulaştı04 Nisan 2018 Çarşamba 10:40
  • Emekliye enflasyon zammı geliyor04 Nisan 2018 Çarşamba 10:06
  • Dolarda son durum ne? İşte son rakamlar04 Nisan 2018 Çarşamba 10:01
  • Hükümet açıkladı! Değişiklik yapıldı04 Nisan 2018 Çarşamba 09:43
  • Savaş başladı! ABD ürün listesini açıkladı04 Nisan 2018 Çarşamba 07:50
  • Milyonlara müjde! Maaşlar kesilmeyecek04 Nisan 2018 Çarşamba 07:45
  • Erdoğan harekete geçti! Fiyatlar düşecek04 Nisan 2018 Çarşamba 07:30
  • İşte S-400'lerin teslimat tarihi04 Nisan 2018 Çarşamba 00:14
  • Yargıtay'dan sevindiren kararı! Hükümsüzdür03 Nisan 2018 Salı 17:20
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri