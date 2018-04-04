Altın alacaklar dikkat! İşte çeyreğin fiyatı

Altın yükselmeye devam ediyor. Altının gram fiyatı ne kadar oldu? Bugün çeyrek altın fiyatı kaç lira? soruları da daha sık sorulmaya başladı. Geçtiğimiz aylarda altının gramındaki artış yatırımcısının yüzünü güldürmeyi başarmıştı.

Altın hız kesmedi, yükselmeyi sürdürüyor. Bugün çeyrek altın kaç lira? ve Gram altın ne kadar oldu? soruları bugünlerde çok daha sık sorulmaya başladı. Çünkü Kasım ayından beri yükseliş gözlemleniyor. 4 Nisan Çarşamba günü altın fiyatlarında geçtiğimiz günlere oranla yükselişini sürdürdü. Altın almak için uzmanlar ne diyor? Altın kaç lira? Altın 171-172 lira olarak yatırımcısının ilgisini çekmeyi başardı. İstanbul’un kalbinin attığı Kapalıçarşı’da ise çeyrek altın kaç lira?

GRAM ALTIN NE KADAR?

171,28 liradan alınırken, 171,30 liradan satılıyor

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın ise 273,50 liradan alınırken 279,69 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın da 545,30’dan alınırken 559,38 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını ise 1130,00 liradan alınıp 1142,00 liradan alıcı buluyor. Ziynet 2.5 de 2735,04 liradan alınırken 2778,06 liradan satılıyor.