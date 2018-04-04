Bahçeli'den önemli açıklamalar

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Alparslan Türkeş'in 21. ölüm yıldönümü dolayısıyla düzenlenen anma töreninde konuştu.Bahçeli'nin konuşmasından satır başları şöyle;



"Türkeş bey Türk siyasetine uzlaşma aşılamış, tehditlere karşı bekanın yanında durmuştur. Hayatının her döneminde aziz milletimize eşsiz bağlılık beslemiştir. Türkiye'nin meseleleri karşısında isabetli çözüm önerileri geçerliliğini korumaktadır. Ufkunu milli bir ruhla çizmişti. Mazlumlara umut dosta güven düşmana korku olan Milliyetçi Harekete liderlik yapmıştı.Kendisi yarınlara uzanan meşale geleceği aydınlatan umuttur. Bugün taraflı tarafsız bir çok insan tarafından takdir toplayan merhum Türkeş'in fikirleri öncemli mesajlar ihtiva etmektedir. 1944 yılından 1997 yılına kadar uzanan meşakkatli yolculuğu bunun ispatıdır.



NE PAHASINA OLURSA OLSUN KARŞI ÇIKACAĞIZ



Yarım asıra yaklaşan kutlu davamızı memleketimizin ve milletimizin bekasına adadık.

Merhum Türkeş bey inancın kararlığın engelleri aşmada en etkili yol olduğunu göstermiştir. MHP dün olduğu gibi bugün de ülkülerinden kopmadı. Merhum Başbuğumuz hiç bir zaman kolay bir başarı vaat etmemiş menfaat tekliflerine tehditlere boyun eğmemişti. Biz de aynısını yapacağız. Bölünmeye ne pahasına olursa olsun karşı çıkacağız.



YILANLARA İNAT MHP AYAKTADIR



15 Temmuz FETÖ ihaneti ile ortaya çıkan tehditler milli birliğe ne kadar ihtiyacımız olduğunu ortaya koymuştur. Türkiye tehdit altındayken biz ayrı gayrı düşemeyiz. Önce ülkem ve milletim sonra partim ve ben anlayışı ile öne atılmalıydık nitekim öyle de yaptık.

Yılanlara kananlara kaçanlara inat bugün MHP ayaktadır. Güçlüdür kararlıdır. Türkiye ve Türk milleti hasımları karşısında sarsılmaz bir duruş ortaya koyuyor. Mücadelemizi sürdürüyoruz. İstikrar ve huzurun tarafında duracağız. Türk milletinin bekasını korumak için bir ve beraber olmak zorundayız. Fitneye karşı uyanık kalmak durumundayız."