04 Nisan 2018 Çarşamba19 Recep 1439
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Oğlu, kızını öldürmüştü! Babadan ilginç çıkış

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Oğlu, kızını öldürmüştü! Babadan ilginç çıkış
İstanbul'da kız kardeşini katleden, Erhan Timuroğlu'nun, "kardeşe karşı tasarlayarak kasten öldürmek" suçunu işlediği gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı. Baba Adem Timuroğlu, oğlundan şikayetçi olmadığını,
Oğlu, kızını öldürmüştü! Babadan ilginç çıkış Oğlu, kızını öldürmüştü! Babadan ilginç çıkış Oğlu, kızını öldürmüştü! Babadan ilginç çıkış

 

Anadolu 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Timuroğlu ve avukatı katıldı. Duruşmada, baba Adem Timuroğlu ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın avukatı da hazır bulundu.

Kimlik tespitinin ardından savunmasını yapan sanık Timuroğlu, cezaevinden çıktıktan sonra tekrar çalışmaya başladığını, kız kardeşini çok sevdiğini, onun her istediğini yaptığını iddia etti. 

Kardeşinin, iş ortağı ile birlikte tatile çıktığını söyleyen sanık Timuroğlu, bu kişinin kardeşinin hesabına 10 bin lira para yatırması üzerine kardeşiyle evde yaklaşık 40 dakika konuştuğunu, aralarında bir tartışma yaşandığını ve kardeşine silahla ateş ettiğini söyledi. 

Sanık Timuroğlu'nun avukatı Murat Ayhan Gürdoğan da müvekkili hakkında hazırlanan iddianamede tasarlamaktan dava açıldığını, ancak hiç kimsenin kız kardeşini tasarlayarak öldürmeyeceğini savundu.

Sanığın olay sırasında anlık bir cinnet geçirdiğini ileri süren Gürdoğan, müvekkilinin düşmanları olduğu için silah taşımasının normal olduğunu iddia etti.

BABA ŞİKAYETÇİ OLMADI 

Baba Adem Timuroğlu ise oğlundan şikayetçi olmadığını, birbirlerini çok sevdiklerini, oğlunun kızını öldürmesine ise halen inanamadığını söyledi.

Evde uyuduğu esnada çocuklarının tartışma seslerini duyarak uyandığını ve yanlarını gittiğini anlatan baba Timuroğlu, oğluna "bu çocuktan ne istiyorsun" dediği sırada silahı kafasına dayadığını, sonra da kızına dönerek ateş ettiğini anlattı.

Duruşmada daha sonra Cumhuriyet Savcısı esasa ilişkin mütalaasını açıkladı. Sanık Erhan Timuroğlu'nun "kardeşe karşı kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılması talep edilen mütalaada, sanığın ayrıca "6136 kanun hükümlerine aykırı ateşli silah ve mermi taşıma" suçundan da 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Mütalaaya karşı söz verilen sanık Timuroğlu'nun avukatı Gürdoğan, savunma yapabilmek için mahkeme heyetinden süre talep etti. 
Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, sanık avukatının savunma yapabilmesi için süre vererek duruşmaya erteledi.

İDDİANAMEDEN

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Erhan Timuroğlu'nun, kız kardeşi ile iş ortağının arasında gönül ilişkisi olduğu söylentileri üzerine 28 Şubat 2017'de eve gelerek annesiyle babasına kardeşini sorduğu belirtiliyor.

Sanık Timuroğlu'nun kız kardeşinin odasına girerek tek el ateş açarak evden uzaklaştığı, Ceylan Timuroğlu'nun olay yerinde hayatını kaybettiği aktarılıyor.

İddianamede, sanık Erhan Timuroğlu'nun "kardeşe karşı tasarlayarak kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle cezalandırılması talep ediliyor.

Ayrıca Timuroğlu'nun, "6136 kanun hükümlerine aykırı olarak ateşli silah ve mermi taşımak" suçundan da 1 yıldan 3 yıla kadar cezalandırılması isteniyor. 

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