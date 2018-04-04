S-400 füzelerinin mokapı Türkiye'ye geliyor!

Türkiye'de, ilk defa Cumhurbaşkanlığı himayesinde düzenlenecek Eurasia Airshow'da, dünya havacılık sektörünün devleri Antalya'da buluşacak. 10 milyar dolarlık ticaret hacmi oluşturması beklenen fuarın Antalya ekonomisine katkısı ise 200 milyon TL'nin üzerinde olacak.

100'ÜN ÜZERİNDE ÜLKEDEN 150 BİN ZİYARETÇİ

Airshow'da 100'ün üzerinde ülkeden misafir ağırlanacağını belirten Kurt, Antalya dışından en az 150 bin, toplam 500 bin kayıtlı ziyaretçi hedeflediklerini açıkladı. Fuara daha uzun bir zaman olmasına rağmen kayıt sayısının 100 bini aştığını söyleyen Kurt, "Antalya'da bildiğim 100 binin üzerinde Rus ikamet ediyor ve en büyük katılım da Rusya'dan. İran ilk kez bir fuara uluslararası düzeyde katılım gösteriyor. İran pazarını dünyaya açmış oluyoruz" dedi.

BERLİN'İN KÜÇÜK FUARI ANTALYA'YA RAKİP OLDU

Eurasia Airshow'un karşında olanların da olduğunu kaydeden Hakan Kurt, Berlin'de düzenlenen küçük airshow'un 20 yıldır değiştirmediği tarihini değiştirerek, Antalya'ya rakip olduğunu söyledi. Kurt, "Ama biz hem katılımcı sayımız hem katılımcı ülke sayımız hem de gösterilecek uçak sayımız itibarıyla daha ilk organizasyonumuzda Berlin'i geçmiş durumdayız" ifadelerini kullandı.

150'DEN FAZLA UÇUŞ GÖSTERİSİ

25- 29 Nisan tarihlerine Antalya Havalimanı'nın dış hatlar terminalinin sol tarafında 350 bin metrekarelik alanda 100'ü aşkın slotta 150'den fazla uçuş gösterisi izleneceğini dile getiren Kurt, "Bu, dünya havacılık fuarlarının tamamının daha üzerinde bir rakamdır. Hiçbir dünya havacılık fuarında 150 uçuş gösterisi bulunmamaktadır. Bunu çok net olarak ifade etmek istiyorum" dedi.

AIRBUS A350-1000 İLK KEZ ANTALYA'DA GÖRÜLECEK

Fuarda birçok yenilik ve yeni uçakların da Antalya'da görüleceğini açıklayan Kurt, "Dünyada bir tane olan ve teslim edilmiş Katar Airways'e ait Airbus A350-1000 uçağı Türkiye'ye gelecek. Dünyada tek olan bir uçağı Antalya'da görmüş olacağız" diye konuştu.

S-400 FÜZELERİNİN MOKAPI GELİYOR

Hakan Kurt, Eurasia Airshow'a, Türkiye'nin Rusya'dan alımı için anlaşmaya vardığı S-400 füzelerinin mokapının da getirileceğini açıkladı. Kurt, "Rusya'dan S-400 füzelerinin alımı anlaşmalarını gerçekleştirdik. Savunma Sanayi Müsteşarımız 2019 tarihinde teslimat tarihini verdi. Biz S-400 füzelerinin mokaplarını Antalya'da ilk kez görmüş olacağız ve dünyaya çok önemli bir PR kaynağı sağlanacak" dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR

Antalya Eurasia Airshow'un dünyadaki dört büyük havacılık fuarından biri olacağını belirten Hakan Kurt, fuarı himayelerine alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile destek veren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli ile Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'na teşekkür etti.