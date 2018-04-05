05 Nisan 2018 Perşembe20 Recep 1439
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Teröristlere bir şok daha! Özel geliştirilen füze seri üretime geçiyor

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ROKETSAN, ATAK taarruz helikopterlerine entegre edilen Cirit füzesini modifiye ederek insansız hava araçları için geliştirdiği Mini Akıllı Mühimmat’ın (MAM) yeni varyantının seri üretimine başlıyor.
Teröristlere bir şok daha! Özel geliştirilen füze seri üretime geçiyor
Teröristlere bir şok daha! Özel geliştirilen füze seri üretime geçiyor Teröristlere bir şok daha! Özel geliştirilen füze seri üretime geçiyor Teröristlere bir şok daha! Özel geliştirilen füze seri üretime geçiyor

Milli Akıllı Mühimmat’ın seri üretimi başlıyor. ROKETSAN, ATAK taarruz helikopterlerine entegre edilen Cirit füzesini modifiye ederek insansız hava araçları için özel olarak geliştirdiği Mini Akıllı Mühimmat’ın (MAM) yeni varyantının seri üretimine başlıyor.

NOKTA ATIŞI YAPIYOR

MAM-C adını taşıyan Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) yeni vurucu gücü, lazer arayıcı başlığı sayesinde yüksek vuruş hassasiyetine sahip bulunuyor.

MAM-C’nin Cirit füzesi gibi harp başlığı çeşitliliğine de sahip olması sayesinde, ROKETSAN’ın ürün ailesini kullanan TSK, MAM-L ve MAM-C ile farklı hedeflere karşı en etkili olacak alternatifi seçebilme şansına kavuşacak.

MAM-C ile özellikle hafif yapılar, zırhsız kara araçları, radar antenleri, silah mevzileri gibi yumuşak hedeflerin, ayrıca 25 metre çaptan daha geniş alana dağılmış terörist ve düşman askerlerinin imha edilmesi hedefleniyor. MAM-C’nin yüksek infilaklı parçacık etkili harp başlığı hedefe ulaşmasına kısa mesafe kala patlayarak geniş bir sahada etki yaratmasını sağlıyor.

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MAM-C’nin üzerindeki kanatçılar, füzenin insansız hava aracından bırakıldıktan sonra hedefine doğru dengeli bir şekilde süzülmesine yardımcı oluyor. MAM-C için 3 farklı lançer geliştirildi. SİHA’ların kanat altlarına tekli, ikili ya da üçlü MAM-C lançeri entegre edilebilecek. MAM-C’nin “silahlı HÜRKUŞ” gibi hafif taarruz uçaklarına da entegre edilmesi düşünülüyor.

MAM-C

Boy: 80 cm
Çap: 70 mm
Ağırlık: 8.5 kg
Harp başlığı: 2.5 kg
Menzil: 8 km

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