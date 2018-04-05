05 Nisan 2018 Perşembe20 Recep 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İçinizden insanları hayra çağıracak, iyiliği emredecek, kötülükten alıkoyacak bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.” (Âl-i İmran / 104)
  • “Münafığın alameti üçtür. Konuştuğu zaman yalan söyler, söz verdiği zaman yerine getirmez ve ona güvenildiği zaman hıyanet eder” (Buhari, Müslim, Tirmizi)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 05:06Güneş 06:35Öğle 13:13İkindi 16:48Akşam 19:39Yatsı 21:02
    • 14°C Adana
    • 12°C Adıyaman
    • 7°C Afyon
    • 1°C Ağrı
    • 7°C Amasya
    • 9°C Ankara
    • 13°C Antalya
    • 8°C Artvin
    • 10°C Aydın
    • 5°C Balıkesir
  • BIST: 113.976 -0.54
  • Altın: 171,313 0.24
  • Dolar: 4,0208 0.86
  • Euro: 4,9276 0.77

Sema'nın ölümü herkesi kahretti!

»
Sema'nın ölümü herkesi kahretti!
Trabzon'da yokuş aşağıya inerken freni boşalan kamyonet, yaya kaldırımında yürüyen üniversite öğrencisi Sema Yönev'e çarptı.
Sema'nın ölümü herkesi kahretti! Sema'nın ölümü herkesi kahretti! Sema'nın ölümü herkesi kahretti!

Ağır yaralanan üniversiteli Sema, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Kazanan ardından kaçan kamyonetin içindeki Suriye uyruklu 2 kişi, polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Kalkınma Mahallesi’nde meydana geldi. Suriyeli olduğu belirtilen sürücü yönetimindeki 61 DT 056 plakalı kamyonetin, yokuş aşağıya inişte freni boşaldı. Hızlanan kamyonet, yaya kaldırımında yürüyen Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü hazırlık sınıfı öğrencisi Sema Yönev’e çarptıktan sonra duvara çarparak durabildi. Kazada, üniversiteli Sema ağır yaralanırken, Suriye uyruklu olduğu belirlenen kamyonetin sürücüsü ve yanındaki kişi olay yerinden kaçtı.

Sema Yönev, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldıktan sonra, ambulansla Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'ne kaldırıldı. Sema Yönev, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Sema Yörev'in Giresunlu olduğu öğrenildi.

Kaza sonrası kaçan kamyonetin Suriye uyruklu sürücüsü ve yanındaki kişi ise polis tarafından kısa sürede yakalanıp, gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Gönülleri fethetti! Cami yaptırıldığını duyunca...Gönülleri fethetti! Cami yaptırıldığını duyunca...İspanya La Liga ekiplerinden Deportivo'da forma giyen Emre Çolak, Bayır köyündeki cami için kesenin ağzını açtı.
Harekatın ruhu nesilden nesile aktarılacakHarekatın ruhu nesilden nesile aktarılacakAfrin’e insani yardımların kolay ulaştırılması için Hatay’dan açılacak yeni gümrük kapısının hazırlıkları sürüyor.
O ölürse Türkiye’de gelecek kalmaz ki...O ölürse Türkiye’de gelecek kalmaz ki...Konya’da geçen pazar günü yolun karşısına geçmek isteyen Rabia Sena Doğan, minibüsün çarpması sonucu yaşamını yitirdi.
Sema'nın ölümü herkesi kahretti!Sema'nın ölümü herkesi kahretti!Trabzon'da yokuş aşağıya inerken freni boşalan kamyonet, yaya kaldırımında yürüyen üniversite öğrencisi Sema Yönev'e çarptı.
FETÖ sanığı: Hadise tanık olarak dinlensinFETÖ sanığı: Hadise tanık olarak dinlensinFETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi davaları sürerken, sanıkların bazıları akıllarınca alay ediyor. Bursa'daki duruşmada, FETÖ sanığı bir eski rütbeli asker şarkıcı Hadise'nin tanık olarak dinlenmesini talep etti.
Kılıçdaroğlu'nun çirkin sözlerine ünlülerden cevapKılıçdaroğlu'nun çirkin sözlerine ünlülerden cevapPartisinin grup toplantısında Hatay sınır karakolundaki askerlere moral ziyaretine giden ünlüleri eleştiren Kemal Kılıçdaroğlu'na cevap geldi.
  • Ali Şen'in acı günü!04 Nisan 2018 Çarşamba 23:52
  • 'Siyah minibüs' hakkında açıklama04 Nisan 2018 Çarşamba 23:49
  • Oğlu, kızını öldürmüştü! Babadan ilginç çıkış04 Nisan 2018 Çarşamba 15:06
  • İlk fotoğrafı ortaya çıktı! İşte Tosun'un ağabeyi04 Nisan 2018 Çarşamba 14:27
  • Bu kez Bahçeli el öpmek için eğildi04 Nisan 2018 Çarşamba 13:26
  • İlber Ortaylı'dan Fatih Sultan Mehmet açıklaması: O bir...04 Nisan 2018 Çarşamba 11:37
  • Nihat Doğan'a kötü haber04 Nisan 2018 Çarşamba 11:35
  • Vefatının üzerinden 21 yıl geçti04 Nisan 2018 Çarşamba 10:57
  • Eski Refah Partisi Genel Başkanı Ahmet Tekdal'ın acı günü04 Nisan 2018 Çarşamba 10:51
  • Asiye Teyze'ye kalkan oldular04 Nisan 2018 Çarşamba 10:08
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri