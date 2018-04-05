Konya’da geçen pazar günü yolun karşısına geçmek isteyen Rabia Sena Doğan, minibüsün çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Konya’da geçen pazar günü yolun karşısına geçmek isteyen Rabia Sena Doğan (10), minibüsün çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Aynı yerde zincirleme hasarlı 3 kazanın daha meydana gelmesi üzerine Rabia Sena’nın ailesi, yakınları ve mahalleli başka Rabia’ların ölmemesi için caddeyi trafiğe kapatıp eylem yaptı. Yaklaşık 3 saat süren eylem, Büyükşehir Belediyesi yetkililerin olay yerine gelip, kazaları önlemek için gerekli çalışmaları yapacaklarını belirtmesi üzerine sona erdi.

Eylemde Rabia Sena Doğan’ın arkadaşı Zeynep Elgün (10) gözyaşları içinde kazaya tepki gösterirken, “O ezilen benim arkadaşımdı. Niye ölüyor, niye eziyor? O ölürse Türkiye’de gelecek kalmaz ki, o bizim arkadaşımızdı. Onunla sırlarımı paylaştım. O öldü dayanamıyorum. Gittim öğretmenine sordum ‘Arkadaşım nerede?’ diye. ‘Arkadaşın öldü’ dedi. O zaman hayatımın şokunu yaşadım” dedi.