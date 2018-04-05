05 Nisan 2018 Perşembe20 Recep 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İçinizden insanları hayra çağıracak, iyiliği emredecek, kötülükten alıkoyacak bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.” (Âl-i İmran / 104)
  • “Münafığın alameti üçtür. Konuştuğu zaman yalan söyler, söz verdiği zaman yerine getirmez ve ona güvenildiği zaman hıyanet eder” (Buhari, Müslim, Tirmizi)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 05:06Güneş 06:35Öğle 13:13İkindi 16:48Akşam 19:39Yatsı 21:02
    • 14°C Adana
    • 12°C Adıyaman
    • 7°C Afyon
    • 1°C Ağrı
    • 7°C Amasya
    • 9°C Ankara
    • 13°C Antalya
    • 8°C Artvin
    • 10°C Aydın
    • 5°C Balıkesir
  • BIST: 113.976 -0.54
  • Altın: 171,313 0.24
  • Dolar: 4,0208 0.86
  • Euro: 4,9276 0.77

O ölürse Türkiye’de gelecek kalmaz ki...

»
O ölürse Türkiye’de gelecek kalmaz ki...
Konya’da geçen pazar günü yolun karşısına geçmek isteyen Rabia Sena Doğan, minibüsün çarpması sonucu yaşamını yitirdi.
O ölürse Türkiye’de gelecek kalmaz ki... O ölürse Türkiye’de gelecek kalmaz ki... O ölürse Türkiye’de gelecek kalmaz ki...

Konya’da geçen pazar günü yolun karşısına geçmek isteyen Rabia Sena Doğan, minibüsün çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Konya’da geçen pazar günü yolun karşısına geçmek isteyen Rabia Sena Doğan (10), minibüsün çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Aynı yerde zincirleme hasarlı 3 kazanın daha meydana gelmesi üzerine Rabia Sena’nın ailesi, yakınları ve mahalleli başka Rabia’ların ölmemesi için caddeyi trafiğe kapatıp eylem yaptı. Yaklaşık 3 saat süren eylem, Büyükşehir Belediyesi yetkililerin olay yerine gelip, kazaları önlemek için gerekli çalışmaları yapacaklarını belirtmesi üzerine sona erdi.

Eylemde Rabia Sena Doğan’ın arkadaşı Zeynep Elgün (10) gözyaşları içinde kazaya tepki gösterirken, “O ezilen benim arkadaşımdı. Niye ölüyor, niye eziyor? O ölürse Türkiye’de gelecek kalmaz ki, o bizim arkadaşımızdı. Onunla sırlarımı paylaştım. O öldü dayanamıyorum. Gittim öğretmenine sordum ‘Arkadaşım nerede?’ diye. ‘Arkadaşın öldü’ dedi. O zaman hayatımın şokunu yaşadım” dedi.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Gönülleri fethetti! Cami yaptırıldığını duyunca...Gönülleri fethetti! Cami yaptırıldığını duyunca...İspanya La Liga ekiplerinden Deportivo'da forma giyen Emre Çolak, Bayır köyündeki cami için kesenin ağzını açtı.
Harekatın ruhu nesilden nesile aktarılacakHarekatın ruhu nesilden nesile aktarılacakAfrin’e insani yardımların kolay ulaştırılması için Hatay’dan açılacak yeni gümrük kapısının hazırlıkları sürüyor.
O ölürse Türkiye’de gelecek kalmaz ki...O ölürse Türkiye’de gelecek kalmaz ki...Konya’da geçen pazar günü yolun karşısına geçmek isteyen Rabia Sena Doğan, minibüsün çarpması sonucu yaşamını yitirdi.
Sema'nın ölümü herkesi kahretti!Sema'nın ölümü herkesi kahretti!Trabzon'da yokuş aşağıya inerken freni boşalan kamyonet, yaya kaldırımında yürüyen üniversite öğrencisi Sema Yönev'e çarptı.
FETÖ sanığı: Hadise tanık olarak dinlensinFETÖ sanığı: Hadise tanık olarak dinlensinFETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi davaları sürerken, sanıkların bazıları akıllarınca alay ediyor. Bursa'daki duruşmada, FETÖ sanığı bir eski rütbeli asker şarkıcı Hadise'nin tanık olarak dinlenmesini talep etti.
Kılıçdaroğlu'nun çirkin sözlerine ünlülerden cevapKılıçdaroğlu'nun çirkin sözlerine ünlülerden cevapPartisinin grup toplantısında Hatay sınır karakolundaki askerlere moral ziyaretine giden ünlüleri eleştiren Kemal Kılıçdaroğlu'na cevap geldi.
  • Ali Şen'in acı günü!04 Nisan 2018 Çarşamba 23:52
  • 'Siyah minibüs' hakkında açıklama04 Nisan 2018 Çarşamba 23:49
  • Oğlu, kızını öldürmüştü! Babadan ilginç çıkış04 Nisan 2018 Çarşamba 15:06
  • İlk fotoğrafı ortaya çıktı! İşte Tosun'un ağabeyi04 Nisan 2018 Çarşamba 14:27
  • Bu kez Bahçeli el öpmek için eğildi04 Nisan 2018 Çarşamba 13:26
  • İlber Ortaylı'dan Fatih Sultan Mehmet açıklaması: O bir...04 Nisan 2018 Çarşamba 11:37
  • Nihat Doğan'a kötü haber04 Nisan 2018 Çarşamba 11:35
  • Vefatının üzerinden 21 yıl geçti04 Nisan 2018 Çarşamba 10:57
  • Eski Refah Partisi Genel Başkanı Ahmet Tekdal'ın acı günü04 Nisan 2018 Çarşamba 10:51
  • Asiye Teyze'ye kalkan oldular04 Nisan 2018 Çarşamba 10:08
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri