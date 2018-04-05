05 Nisan 2018 Perşembe20 Recep 1439
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Harekatın ruhu nesilden nesile aktarılacak

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Harekatın ruhu nesilden nesile aktarılacak
Afrin’e insani yardımların kolay ulaştırılması için Hatay’dan açılacak yeni gümrük kapısının hazırlıkları sürüyor.
Harekatın ruhu nesilden nesile aktarılacak Harekatın ruhu nesilden nesile aktarılacak Harekatın ruhu nesilden nesile aktarılacak

 Hatay’ın Kumlu ilçesi Hamam köyü yakınlarında açılması planlanan kapının isminin Afrin harekatından ilhamla “Zeytin Dalı” olacağı belirtiliyor.

Zeytin Dalı Harekatı’yla terörden arındırılan Afrin bölgesine uzanacak yeni kapıyla ilgili detaylar netleşti. Afrin'e insani yardımların daha kolay ulaştırılabilmesini sağlamak amacıyla Hatay'dan bölgeye geçiş için yeni bir gümrük kapısı açılması kararlaştırıldı. Afrin’e açılacak yeni gümrük kapısının adını Zeytin Dalı Harekatı’ndan alacağı belirtiliyor. Kapının Zeytin Dalı olarak adlandırılması öne çıkarken, böylelikle bölgedeki terörist oyunlara karşı da en net mesaj verilmiş olacak ve nesilden nesile Zeytin Dalı Harekatı’nın ruhu aktarılacak.

HAMAM KÖYÜ'NDE AÇILACAK

Cilvegözü’nden sonra Hatay’dan Suriye’ye açılacak ikinci gümrük kapısı olacak olan yeni kapının, Hatay'ın Kumlu ilçesi Hamam köyü yakınlarında açılması planlanıyor. Yeni gümrük kapısının güzergahı Bükülmez ve Oğulpınar arasından Cinderesi’ne, oradan da Afrin’e giden yol olarak belirlendi. Bu bölge, gerek mesafe gerek coğrafi koşullarının uygunluğu, meskun mahallerin engellik vasfının olmaması ve düz zeminde ilerleyen arazinin uygunluğu dolasıyla kısa sürede Afrin’e yardımların ulaştırılmasını sağlayacak güzergah olarak öne çıktı.sinir_kapisinin_adi_belli_oldu_zeytin_dali_1522900682_2869.jpg

YOL CİNDERESİ'NDEN GEÇECEK

Alternatif diğer güzergahlar ise sarp ve kayalık coğrafi yapı ve güzergahın açılmasının uzun süre alacağı değerlendirmeleri sonucu tercih edilmedi. Türkiye tarafında Hatay-Reyhanlı arasındaki yolun yakın olması da yeni kapının kısa sürede hizmete açılmasına imkan sağlayacak. Kapının açılacağı yol, Afrin’den sonra en büyük ikinci yerleşim yeri olması nedeniyle stratejik öneme sahip olan Cinderesi’nden geçecek.

EN KISA TİCARET YOLU

Hatay’dan Suriye’ye açılacak yeni kapı, şimdilik Afrin’e yardımların ulaştırılması amacıyla planlansa da Suriye savaşı sona erdiğinde Halep’e ulaşacak en kısa ticaret yolu olarak da kullanılabilecek. Halen Reyhanlı’dan Suriye’ye açılan Cilvegözü Sınır Kapısı ve ticaret yolu Hama-Humus istikametinden Suriye içlerine ilerliyor. Yeni kapının tesisi için bölgede AFAD nezdinde çalışmalar başlatıldı.

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