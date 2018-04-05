05 Nisan 2018 Perşembe20 Recep 1439
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Kaçamak cevap! CHP'de Gül rahatsızlığı

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Kaçamak cevap! CHP'de Gül rahatsızlığı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, milletvekilleriyle istişare görüşmelerini dün başlatırken ittifak konusunda partilerle genel başkan düzeyinde olmasa da görüşmelerin yapıldığını söyledi.
Kaçamak cevap! CHP'de Gül rahatsızlığı Kaçamak cevap! CHP'de Gül rahatsızlığı Kaçamak cevap! CHP'de Gül rahatsızlığı

 Kılıçdaroğlu “Ciddi bir çalışma içindeyiz. Önümüzdeki dönemi kaderine bırakmayacağız” dedi. Görüşmede bazı milletvekillerinin, “Abdullah Gül’ün aday yapılacağına ilişkin” söylentileri anımsatarak, “Bu konu örgütte tepki yaratıyor. Bunun gerçek olmadığı açıklanmalı” demesi üzerine Kılıçdaroğlu, "‘Biz isimler değil ilkeler üzerinde görüşmeler yapıyoruz. 'A’ veya ‘B’ kişisi üzerinden tartışma yapmak doğru değil. Önce ilkeleri belirleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, dün Genel Merkez’de 10’arlı gruplar halinde istişare toplantılarına başladı. Kılıçdaroğlu ilk gün 60 milletvekili ile görüştü. Bugün gün boyunca toplantılarına devam edecek olan Kılıçdaroğlu, yarın da Parti Meclisi’ni (PM) toplayacak. Kılıçdaroğlu, istişare toplantısında milletvekilerinden, 2019 seçimleri, parti çalışmaları ve olası ittifak modelleri ile ilgili görüşlerini aldı.

VEKİLLERE NASİHAT

Milletvekillerine örgütlerin motive edilmesi gerektiğini de anlatan Kılıçdaroğlu, “Asıl kopukluk kendi içimizde” diyerek, her milletvekilinin kendi ilindeki örgütüyle sürekli temas halinde olması, örgütü motive edici çalışmalar yürütmesi gerektiğini anlattı. Kılıçdaroğlu, milletvekillerinin kanaat önderleri, okullar, sivil toplum örgütleri ile de diyalog kurmasının önemini anlattı.

Milletvekillerinin en çok üzerinde durduğu konu ise seçim ittifakı ve cumhurbaşkanı adayı oldu. Kılıçdaroğlu, seçim ittifakları ile ilgili ilkeleri belirlediklerini ve ilkelere uyan partilerle genel başkan düzeyinde olmasa da görüşmelerin sürdüğünü söyledi. Kılıçdaroğlu, “Ciddi bir çalışma içindeyiz. Önümüzdeki dönemi kaderine bırakmayacağız” derken, cumhurbaşkanı adayı konusunda da diğer partilerin de desteğini alabilecek nitelikte bir adayla yarışa girileceğini ve bunun da görüşmeler sonucu şekilleneceğini söyledi.

GÜL SORULDU

Görüşmede bazı milletvekillerinin, “Abdullah Gül’ün aday yapılacağına ilişkin” söylentileri anımsatarak, “Bu konu örgütte tepki yaratıyor. Bunun gerçek olmadığı açıklanmalı” demesi üzerine Kılıçdaroğlu şu yanıtı verdi:

“Cumhurbaşkanlığı seçiminde başarılı olmak için özel bir strateji izliyoruz. Biz isimler değil ilkeler üzerinde görüşmeler yapıyoruz. Saadet Partisi başta olmak üzere diğer partilerle temasımız devam ediyor. O yüzden bu aşamada ‘A’ veya ‘B’ kişisi üzerinden tartışma yapmak doğru değil. Önce ilkeleri belirleyeceğiz. Çünkü Türkiye’yi nasıl yöneteceğimizi toplumun önüne koymamız lazım. Aksi halde bir anlamı olmaz.”

Milletvekillerinden halkın nabzını tutmalarını isteyen Kılıçdaroğlu, özellikle hangi parti ile nasıl bir ittifak modeli yapılırsa halkın ne şekilde tepki vereceğinin belirlenerek Genel Merkez’e iletilmesini de istedi.

AKŞENER’E TEBRİK ZİYARETİ

Kılıçdaroğlu, ittifak konusu konuşulurken, geçen hafta kongresini yapan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile görüşerek kutlayacağını söyledi.

Ele alınan konulardan biri de seçim güvenilği oldu. CHP Lider, “Bu, sıradan sıradan bir seçim değil. Ya demokrasi ya tek adam kazanacak. Seçim güvenliği konusunda diğer partilerle birlikte bir süreç başlatıldı” diye konuştu.

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