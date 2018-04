Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert eleştiri!

Erdoğan, “Yurtdışına gitmeden önce faizlerle ilgili bir toplantı yaptık. Düşürülmesinden bahsettik. Sonra ben yurt dışındayken, Merkez Bankası faiz artırdı. Bir de tek adamlık derler, bu nasıl tek adamlıksa, karar alıyoruz uygulamıyorlar. Benim arkamdan iş çevirdiler” dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde ekonomi yönetimine açıktan yaptığı eleştirileri, AK Parti’nin son Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında da sürdürdü.

Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre, Erdoğan’ın tepkisini Başbakan Binali Yıldırım yumuşatmaya çalıştı. Özellikle faizlerin düşürülmemesiyle ilgili görüşlerini yinelediği belirtilen Erdoğan’ın bu konuda uzun süreden beri yaptığı uyarıların dikkate alınmadığını söyledi. Erdoğan daha önce yapılan toplantılardan örnek vererek, özetle şunları söyledi:

BU NASIL TEK ADAMLIK

“Yurtdışına gitmeden önce faizlerle ilgili bir toplantı yaptık. Düşürülmesinden bahsettik. Nurettin Canikli ve Nihat Zeybekci de oradaydı. Sonra ben yurt dışındayken, Merkez Bankası faiz artırdı. Böyle bir şey olabilir mi? Bağımsızmış... İyi de onların aldığı kararın bedelini biz ödüyoruz. Bir de tek adamlık derler, bu nasıl tek adamlıksa, karar alıyoruz uygulamıyorlar. Benim arkamdan iş çevirdiler. Ekonomi konusunda bazı arkadaşlarımızın açıklamaları çok yanlış. Ekonomik göstergelere bakıyorsunuz en az 50 gösterge olumlu yönde gelişiyor, ama onlar sıkıntılı olan bir iki başlık üzerine konuşuyorlar. Bu büyük terbiyesizlik. Ben sürekli faizlerin aşağı çekilmesi konusunda uyarıyorum. Toplantılarda tamam diyorlar, ama aksi yönde faiz düzenlemesi yapıyorlar. Böyle saygısızlık olur mu?”

BAŞBAKAN ARAYA GİRDİ

Başbakan Binali Yıldırım, “Ekonomiyle ilgili tüm gösterge ve öneriler kendi aramızda yapılan toplantılarda her yönüyle değerlendiriliyor” diyerek, araya girince Erdoğan, “Sadece kendi aramızdaki toplantılarda değil ki, çıkıp kamuoyu önünde de paylaşıyorlar. Görmedik mi geçen gün yapılan toplantılardaki konuşmaları” sözleriyle tepkisini sürdürdü. Erdoğan, ilk kez MYK toplantısında ekonomi yönetimi için bu kadar sert değerlendirmeler yaparken, isim kullanmadı.

TAKİP EDİYORUM KIYMA 2 TL ARTMIŞ

TOPLANTIDA et fiyatlarının aşağı çekilememesi de ayrı bir tartışma konusu oldu. Erdoğan, önündeki verilere bakarak, “Et fiyatlarında istenilen düşme sağlanamadı. Bakıyorum, kıyma iki lira artmış” değerlendirmesi yaptı. Erdoğan, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın daha fazla inisiyatif olmasını istedi ve “Ne gerekiyorsa yapsınlar” dedi. Bazı MYK üyeleri, ithalatla ilgili sınırlandırmanın belirli sürelerle kaldırılabileceği ve böylece et fiyatlarının aşağı çekilebileceğini söylediler. Hükümetin, özel sektöre belli sürelerle et ithalatına izin verilerek, fiyatların aşağı çekilmesi yönünde karar alabileceği ifade edildi.

ET KAÇAKÇILIĞI

Toplantıda, et fiyatlarının yüksek olması nedeniyle özellikle Gürcistan gibi ülkelerden kaçak et getirildiğini dile getiren MYK üyeleri oldu. Bir üye, “Vücutlarına et sarıp getiriyorlarmış. Orada 5 liraya aldıkları eti 40 liraya satıyorlarmış” diye anlatınca, Erdoğan, “Bu nasıl olur ya bu mümkün mü?” dedi. Erdoğan’a konuyla ilgili olarak Gümrük Bakanının daha önce yaptığı açıklama dizüstü bilgisayarından gösterildi. Erdoğan, açıklamalara ve habere şaşırarak, “Bu nasıl iş? O kadarcık etle ne yapabilirler” tepkisini gösterdi.