05 Nisan 2018 Perşembe20 Recep 1439
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Avustralyalı şirket Diyarbakır'da petrol buldu!

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Avustralyalı şirket Diyarbakır'da petrol buldu!
Avustralya merkezli Trans Atlantic Exploration Mediterranean International, Diyarbakır'da petrol yatağı bulduğunu açıkladı. Şirket petrol işletme ruhsatı için hemen başvuruda bulundu.
Avustralyalı şirket Diyarbakır'da petrol buldu! Avustralyalı şirket Diyarbakır'da petrol buldu! Avustralyalı şirket Diyarbakır'da petrol buldu!

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (PİGM) açıklamasında şöylen denildi:

DİYARBAKIR'DA KEŞFEDİLDİ

"Trans Atlantic Exploration Mediterranean International Pty. Ltd.’nin Diyarbakır ilinde sahip bulunduğu AR/TEM/5046 hak sıra no’lu petrol arama ruhsat sahasında keşfedilen ham petrol ile ilgili olarak ARİ/TEM/K/M44-b2-1 paftasında 1 adet petrol işletme ruhsatı almak için 13.03.2018 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince ilan olunur."

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ARAŞTIRMALAR DEVAM EDİYOR

Firmanın Diyarbakır'da faaliyet alanı üçü koldan oluşuyor. Molla ve Selmo bölgelerinde iki adet alanı bulunan Transatlantic Petroleum şirketinin faaliyet alanı Mardin ve Bedinhan bölgelerine yakın yerlerde bulunuyor.

Avustralyalı firmanın bölgedeki faaliyetleri devame derken, 3 boyutlu sismik tarama ve yatak dikey sondajlarla yapılan araştırmalarda rezerv takibi yapılıyor.

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