Temel Karamollaoğlu: Bakkal satılamayacak sürede fabrika satılıyor

Şeker fabrikalarının satışına yönelik teklif sürelerinin aceleye getirilmesi ile ilgili Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu açıklamalarda bulundu.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, “Teklif vermek için tanınan süre sadece 35 gün. 35 günde sıradan bir mahalle bakkalını bile satamazsınız. Peki, siz Türkiye’nin can damarı 14 tane devasa fabrikayı nasıl satacaksınız!” ifadelerini kullandı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin genel merkezinde düzenlediği haftalık olağan basın toplantısında ülke ve dünya gündemine ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Emniyet teşkilatının 173’üncü kuruluş yıldönümünü kutlayarak basın toplantısına başlayan Karamollaoğlu, “Çok zor şartlar altında, büyük fedakârlıklarla bu görevi yerine getirmeye çalışan polislerimizi yürekten tebrik ediyorum. Çalışmalarında başarılar diliyorum. Bu vesileyle görevi başında şehit düşen polislerimize Cenab-ı Allah’tan rahmet diliyorum. Ruhları şâd, mekânları cennet olsun.” dedi.

ADALET VE EMNİYET GİBİ KURUMLAR SIKINTI İÇİNDE

Adalet ve emniyet gibi ülkenin huzur ve güvenliğinde önemli iki unsurunun bugün birçok sıkıntı ile boğuştuğuna değinen Karamollaoğlu, “2018 yılı başı itibarıyla Adalet Bakanlığı’ndan ihraç edilen hâkim ve savcı sayısı 4 bin 118. Emniyetten ihraç edilen polis sayısı ise 23 bini geçti. Elbette suçlu olanlar varsa cezalarını çekmeli. Ancak FETÖ ile hiçbir alakası olmayan, haksız yere ihraç edildiğine inanan binlerce polis var. Böylesine hassas kurumları sürekli tartışma konusu yapmak, sadece emniyet teşkilatının değil, toplumun huzurunu bozar.” diye konuştu.

HER 10 GÜNDE 1 POLİS İNTİHARA TEŞEBBÜS EDİYOR

Polislerin tüm sıkıntılı günlerde görevlerine fedakârlıkla yerine getirdiklerini ancak hak ettikleri maddi ve manevi imkânlardan yoksun olduklarına dikkat çeken Karamollaoğlu, şunları kaydetti: “Ek görev sürelerinin bile dâhil edilmediği halde 240 saati aşan çalışma süreleri düzenlenmelidir. Gece-gündüz, bayram-seyran demeden çalışan polislerimizin 160 saati aşan her çalışması hak ve hukuk çerçevesinde ücretlendirilmeli, fazla mesai sorunu ortadan kaldırılmalıdır. Canlarını ortaya koyan polislerin emeklilik sonrası maaşlarının yarıya düşmesi ve katsayı başta olmak üzere özlük hakları ile ilgili sorunlar düzeltilmelidir. Bunların dışında bir de polisler, haksız muamelelere maruz kalıyor. Görevini yapan polislere, ‘Sen benim kim olduğumu biliyor musun’, ‘Sen beni nasıl durduruyorsun’ gibi tehdit ve baskılara maruz kalıyorlar ki, bu tür örnekler son dönemde çok sık yaşanmaya başladı. Böyle bir durumda yöneticilere düşen görev polisi ezmek, psikolojilerini bozmak değil, bu sorunları ortadan kaldırmaktır. Böyle olması gerekirken peki sonuç ne? Maalesef her 10 günde 1 polis intihara teşebbüs etmektedir.”

BU UYGULAMA KAOSA NEDEN OLUR

Sıkıntılar ile karşı karşıya kalan diğer bir alanın da eğitim olduğunu belirten Karamollaoğlu, hükümetin getirdiği ‘öğretmen performans değerlendirme’ uygulamasını eleştirdi. 12 ilde pilot olarak uygulamaya konulan ve tüm ülkeye yayılması planlanan bu uygulamanın hiçbir mantıklı ve tutarlı yanı olmadığının altını çizen Karamollaoğlu, “Uygulamaya göre; öğretmen nasıl öğrenciye not veriyorsa, öğrenci de öğretmene öyle not verecekmiş. Öncelikle böyle bir uygulama öğretmenin öğrenci üzerindeki saygınlığını ortadan kaldırır. Ayrıca bu uygulama hangi sistemle nasıl değerlendirilecek? Bu da bir merak konusu. Gerçi onlar alışmışlar her şeyi elektronik ortama havale etmeye ve bunu da öyle yapabilirler. Ancak buradan uyarıyoruz! Siz bir öğretmenin vasfını dijital ortamda değerlendirmeye kalkarsanız bu bir kaosa neden olur. Çünkü öğrenciler böyle bir karar verirken öğretmenin performansına değil, kendi isteklerine uyup uymadığına bakar. Biraz otoriter olan, ciddi olan, öğrenciye bir şeyler verebilmek için yeri geldiğinde disiplin sağlamaya çalışan bir öğretmen, öğrenciler tarafından genelde pek sevilmez. Kendilerini rahat bırakan, yüksek not veren bir öğretmeni severler. Böyle bir durumda sağlıklı verilere kavuşmayı düşünmek mantıksızlıktır.” şeklinde konuştu.

15 YILDA 6 BAKAN 16 SİSTEM DEĞİŞTİRİLDİ

Hükümetin öğretmen performanslarını değerlendirmek yerine kendi performansları ile ilgilenmesi gerektiğini belirten Karamollaoğlu, sözlerine şöyle devam etti: “Eğitimdeki performans öğretmenin değil, hükümetin sınıfta kaldığını gösteriyor. Bunun kanıtı ise 15 yılda değiştirilen 6 bakan ile 16 defa değiştirilen eğitim sistemidir. Bakın, Nurettin Topçu’nun güzel bir ifadesi var. Der ki, ‘Eğitim sistemimizin iki önemli eksiği vardır. Birincisi eğitimsizlik, ikincisi ise sistemsizlik’. Bugünkü durum da aynen bu şekilde. Çünkü yanlış politikalar eğitimi de, sistemi de çökertti. Bu yanlış yükseköğretim politikaları yüzünden 442 bin öğretmen atanamadığı için açıkta ve araştırmalara göre bu sayı 2023 yılında 1 milyonu geçecek. Planın, düzenin, sistemin, öngörünün olmadığı yerde böyle sorunlar bitmez, aksine büyür.”

VAY HALİMİZE!

“Plansızlık, öngörüsüzlük demişken bir örnek vereyim” diyerek konuşmasına devam eden Karamollaoğlu, “Elimizde AK Parti iktidarının, 2013 yılında hazırlayıp TBMM’ye sunduğu 10’uncu 5 yıllık kalkınma planı var. Bu planda; 2018 yılında doların 1,97 lira olacağı öngörülmüş. Peki, şu an dolar kaç lira? 4 lira! Fazla söze gerek yok. Eğer iktidarın bütün öngörüleri dolardaki gibiyse vay halimize. Allah hepimizin yardımcısı olsun.” ifadelerini kullandı.

BİZİ ASLA YOLUMUZDAN DÖNDÜREMEZLER

Basın toplantısının sonunda ise sosyal medyada troll’ler tarafından kendilerine ve partilerine yönelik seviyesiz paylaşımlar ile ilgili konuşan Karamollaoğlu, böyle şeyleri kale bile almadıklarını belirterek, “Biz ortaya koyduğumuz bütün iddiaların arkasındayız. İnandığımız doğruları da her fırsat ve platformda dile getirmeye devam edeceğiz. Biz uyarılarımızı yapmaya devam edeceğiz. Sosyal medyadaki bazı utanmaz kişilerin arkalarına bazı çevrelerin desteğini alarak bize saldırması da bizi asla yolumuzdan döndüremez.” dedi.

SANATÇILARI, EMEKÇİLERLE BERABER EMEK TÜRKÜLERİ SÖYLEMEYE DAVET EDİYORUZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın davetlisi olarak Hatay sınır karakoluna giden sanatçıların gösterdiği hassasiyete teşekkür eden Karamollaoğlu, o sanatçılara bir çağrıda da bulundu. Karamollaoğlu, çağrısında, “İnşallah bu güzide sanatçılarımız aynı hassasiyeti şeker fabrikaları için de gösterirler. İşçilerimizle beraber emek türküleri söylerler. Biz kendilerini davet ediyoruz. Sanatçılarımızı, işçimizin, emekçimizin, üreticimizin yanında da görmek istiyoruz. Hatay ziyaretleri askerimize nasıl moral olduysa, bir şeker fabrikası ziyareti de emekçilerimiz için moral kaynağı olacaktır. Hem böylece, “Külliye’nin değil, Türkiye’nin sanatçısı” olduklarını gösterme imkânı bulmuş olurlar.” ifadelerini kullandı.

İSRAİL, İNSANLIK İÇİN BİR TEHDİTTİR

Geçtiğimiz günlerde Gazze’de ‘Toprak Günü’ gösterileri esnasında İsrail askerlerinin saldırıları sonucu şehit olan 17 Filistinliye rahmet, yaralılara ise acil şifalar dileyen Karamollaoğlu, İsrail’in sadece Ortadoğu için değil, bütün bir dünya ve insanlık için tehdit olduğuna dikkat çekti. Karamollaoğlu, İsrail’in bu zulmüne dur denilmediği müddetçe, Filistin halkının başkenti Kudüs olan özgür ve bağımsız bir devlete kavuşmadığı sürece, bölgede barış taleplerinin oyalama ve kandırmacadan öteye geçmeyeceğini de sözlerine ekledi.

İSLAM ÜLKELERİNİN BİRLİĞİ İSRAİL’İ DURDURUR

İslam ülkelerinin içine düştüğü kaos ve istikrarsızlığın, İsrail’i daha da pervasızlaştırdığının ve Filistin’de yaşanan zulmün ve dramın devam etmesinde önemli bir sebep olduğunun altını çizen Karamollaoğlu, başta Türkiye olmak üzere tüm İslam âlemine şu çağrıda bulundu: “Kendi iç çekişmelerimizle boğuşmaktan İsrail’in ve emperyalizmin entrikalarına karşı politika üretemedik. Cılız açıklamalarla, kınamalarla yetiniliyor. AK Parti hükümetinin açıklamaları milletin hoşuna gidiyor ancak yaşanan zulmün son bulmasına çare olmuyor. ‘One minute’ dendi ve bu bütün İslam âleminin övgüsünü kazandı. Ancak geçti gitti. Adı üstünde ‘one minute’ bir dakika doldu geçti. Ondan sonra milyonlarca ‘one minute’ geçti, İsrail’in zulmü de milyonlarca kere arttı.

Ne yazık ki hükümet İsrail’i dili ile kınarken, fiiliyatta en büyük desteği verdi. Lafla peynir gemisi yürümez. Herkes bilmeli ki, İsrail, laftan değil ancak güçten anlar. Hamasi söylemler ile değil, sonuç getirecek yaptırımlar uygulanmalıdır. Bu da ancak İslam âleminde yaşanacak sağlam bir birliktelik sonucu ortaya konacak politikalar ile olur.”

35 GÜNDE BAKKAL DÜKKÂNI SATILMAZ, KOCA FABRİKAYI NASIL SATACAKSINIZ?

Gündemin önemli maddelerinden olan şeker fabrikalarının özelleştirilmesi ile ilgili de konuşan Karamollaoğlu, fabrikalar ile ilgili verilen teklif sürelerinin adeta aceleye getiriliyor olmasını tuhaf bulduğunu kaydederek, bu durumun akıllara birçok soru işaretini getirdiğine dikkat çekti.

Karamollaoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

“Bor Şeker Fabrikası, Çorum Şeker Fabrikası, Yozgat Şeker Fabrikası ve Kırşehir Şeker Fabrikası için teklif verme süresi 3 Nisan itibarıyla yani dün doldu. Erzurum, Erzincan, Kastamonu, Turhal ve Ilgın şeker fabrikaları için son teklif verme süresi ise bu ayın 11’inde sona eriyor. Afyon, Burdur, Muş, Elbistan ve Alpullu şeker fabrikaları için son tarih de 18 Nisan. Bu tarihleri niye hatırlatıyorum; ortada çok ciddi bir tuhaflık var da ondan. Hatırlanacağı gibi 14 şeker fabrikasının satışına ilişkin duyuru 21 Şubat 2018 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanmıştı. İhale şartnamelerinin taliplilere veriliş tarihi ise 26 Şubat idi. Yani ilk dört fabrikayı baz alırsak, teklif vermek için tanınan süre sadece 35 gün. 35 günde sıradan bir mahalle bakkalını bile satamazsınız. Peki, siz Türkiye’nin can damarı 14 tane devasa fabrikayı nasıl satacaksınız! İstekliler bu fabrikaları sadece gezmeye kalksa bu süre yetmez. O zaman insanın aklına bin bir türlü şüphe geliyor. Acaba bu fabrikaların alıcıları şimdiden belli mi? İhaleler formaliteden mi yapılacak? Bütün bu sorular haklı olarak bizi de, milletimizi de endişelendiriyor.”