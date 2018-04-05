Bozdağ: 81 ülkeden 80 FETÖ'cü paketleyip getirildi

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ katıldığı canlı yayında MİT'in Kosova benzeri operasyonlarının devam edeceğini belirterek "MİT, bugüne kadar 18 ülkeden 80 FETÖ'cüyü paketleyip Türkiye'ye getirdi." dedi.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, katıldığı canlı yayında gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Bozdağ, FETÖ ile mücadele konusunda kararlılık mesajı verirken MİT'İn başarısına dikkat çekti ve şunları söyledi;



"FETÖ bitmedi, FETÖ ile mücadele bitmedi. FETÖ yapısı, çalışma usulleri nedeniyle tespiti oldukça zor bir terör örgütü. Üyelerinin tespiti çok zor. Kripto bir yapı var. Kendisini her kılığa sokabiliyor. O yüzden bunların tespiti kripto yapının çözülmesi o kadar kolay değil. MİT istihbarat toplama görevi var. MİT'e biz yurt dışında operasyonel faaliyet yürütme yetkisi verdik. MİT yurt dışında da operasyonel faaliyeti yürütebilir ve yürütüyor da. Bazı muhalifleri eğitti, hem Fırat Kalkanı hem Zeytin Dalı Harekatı'nda ÖSO mücadele etti. Burada MİT'in bir başarısını görüyoruz. MİT, bugüne kadar 18 ülkeden 80 FETÖ'cüyü paketleyip Türkiye'ye getirdi."

Bozdağ'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

"SURİYE'NİN BÖLÜNMESİNE RIZA GÖSTERMEYİZ"

Suriye'de sadece askeri yöntemlerle çözüm ortaya koymanın imkanı yok. Cenevre süreci kilitlendi kaldı. Bu görüşmeler Cenevre sürecine de yeni bir ivme katacak. Türkiye'nin de Rusya'nın da İran'ın da yol haritasını ortaya koydu, yayınlanan bildirge. Suriye'nin toprak bütünlüğü korunacaktır. Suriye'yi bölme hayali görenlere karşı çok net bir duruş ortaya koyuldu. Bu hesabı yapanlar sadece terör örgütleri değil. Onları partner yapanlara da mesaj. Suriye'de mezhep esaslı bir değişime gidilmesine izin vermeyiz, bölünmesine rıza göstermeyiz.

"YAKINDA TEL RIFAT'TA İSTEDİĞİMİZ NETİCEYİ ELDE EDECEĞİZ"

Terör örgütü PYD/YPG'nin amacı burada bir terör koridoru oluşturmak sonra bunu terör devletine döndürmek. Burada tam da bu örgütlerin istediği gibi bir yapılanmanın peşinde olduğunu görüyoruz. Bölünmeyi, ayrışmayı da önleme konusunda Suriye'nin egemenliğini koruma noktasında tarihi bir açıklama. YPG/PYD terör örgütleri Tel Rıfat'tan temizlenecek. Orada sona doğru yaklaşıldı, yakında Tel Rıfat'ta istediğimiz neticeyi elde edeceğiz. Sonra Münbiç. Münbiç'te ABD'li yetkililer sözlerin gereğini yerine getirmezse Türkiye'nin duruşu nettir.

Irak merkezi yönetimi, biz buralarda gerekli adımları atacağız dedi. Irak ordusu oralara girdi ama biz arazideki hareketliliği takip ediyoruz. Terör örgütünün üniforma değiştirerek bölgede varlığını devam ettirmesine de biz karşıyız. Biz Sincar'dan ve diğer yerlerden terör örgütünün ve teröristlerin temizlenmesini istiyoruz. Yapılmazsa Türkiye buraları temizleyecek güce sahiptir. Dünkü zirve bölgenin terörden ve teröristlerden arındırılması konusunda bir iradeyi yansıtıyor.

Sayın Trump açıklama yapıyor, sözcüler ayrı açıklama yapıyor. CENTCOM'dan, Pentagon'dan açıklama geliyor. Bu kafa karışıklığı nedeniyle adım atmaktan zorlandığı çok açık. Türkiye bu konuda şerbetli. ABD Türkiye'ye bugüne kadar pek çok söz söyledi ama bugüne kadar bu sözlerin hiçbirisini tutmadı. Biz Suriye'den çekilme açıklamasını dikkate alıyoruz ama arazideki yansımasını görmek istiyoruz. Suudi Arabistan bizim kalmamızı istiyorsa parasını verir kalırız gibi orada başka bir hesap var. Amerika'nın hesabı ne olursa olsun ama bizim diyeceğimiz şey, bölgede Türkiye'ye verilen sözlerin tutulmasıdır. Biz bundan sonra arazide atılacak adımlara bakıyoruz.

OHAL UZATILACAK MI?

Türkiye terörle etkin bir mücadele yapıyor. Suriye'de harekatlar, İdlib'de gerginliği azaltma bölgeleri devam ediyor. Öte yandan FETÖ ile PKK ile yurt içinde mücadele devam ediyor. Etkin ve kararlı şekilde sürmesi gerekmektedir. OHAL'in uzama ihtiyacı ortadadır. Bakanlar Kurulu kararına dönüştürülür TBMM de kabul ederse OHAL yeniden uzatılabilir.

HERKES HESABINI 2019'UN MART VE KASIM SEÇİMLERİNE GÖRE YAPSIN

Ben yoruldum, bu erken seçim yaptırma koalisyonu yorulmadı. Cumhurbaşkanı, parti yetkilileri, ben ve arkadaşlarım açıklıyor. Erken seçim yok. Başbakan da öyle diyor. Her gün gazeteler yazıyor. Türkiye'yi kulisler yönetmiyor. Türkiye'yi AK Parti hükümetleri yönetiyor. Seçim zamanında. Herkes hesabını 2019'un mart ve kasım seçimlerine göre yapsın. "