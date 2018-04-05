Diriliş Ertuğrul'daki ayrılık herkesi üzdü

Diriliş Ertuğrul dizisinin 4 Nisan Çarşamba akşamı yayınlanan 113. bölümünde şok bir veda yaşandı. Sadettin Köpek Aslıhan Hatun'u hançerleyerek öldürdü.

Diriliş Ertuğrul dizisi yayınlanan son bölümüyle izleyicilerine oldukça heyecan seviyesi yüksek, dramatik dakikalar yaşattı. Diriliş Ertuğrul'un 113. bölümünde, Sadettin Köpek, Aslıhan Hatun'u bıçaklayarak öldürdü. Ertuğrul Bey ve alpleri ise Aslıhan Hatun'un intikamını almak için yemin etti.

Dizinin son bölümünde Sadettin Köpek ve Aslıhan Hatun karşı karşıya geldi. Aslıhan Hatun hançeriyle Sadettin Köpek'i yaraladı. Ancak Emir Sadettin ise son bir hamleyle Aslıhan Hatun'u göğsünden ve boğazında hançerledi.

Aslıhan Hatun'un ölümü obayı yasa boğdu. Cenazesi obaya gelen Aslıhan Hatun için intikam yemini edildi. Obaya gelen Ertuğrul Bey ve Turgut ölüm haberini aldı. Turgut Aslıhan Hatun'un cenazesi yanında ant içerek, 'Ant olsun ki, o soysuzun sonu bana verdiğin bu hançerle olacak Kanın yerde kalmayacak yiğit hatunum' dedi.

Aslıhan Hatun'un cenaze töreni de duygusal anlar yaşattı. Cenazenin toprağa verilmesinin ardından Ertuğrul Bey ve alpleri intikam yemini etti. Ertuğrul Bey ve alpleri, 'Aslıhan Hatun ve tüm mazlumlar için. Gök pusatlarımız hainlerin kanına bulanmadan kınına girmeyecek. Yurdumuzda tek bir hain kalmayana dek, dişe diş kana kan intikam' sözleriyle yemin etti.