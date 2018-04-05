05 Nisan 2018 Perşembe20 Recep 1439
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Şimşek: Olası bir ticaret savaşı...

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Şimşek: Olası bir ticaret savaşı...
Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, "Olası bir ticaret savaşının Türkiye'ye etkileri sınırlı olur" açıklamasında bulundu.
Şimşek: Olası bir ticaret savaşı... Şimşek: Olası bir ticaret savaşı... Şimşek: Olası bir ticaret savaşı...

Türkiye'nin ihracat ve ithalat rakamının GSYH'ye oranının yüzde 49,3 olduğunu dile getiren Başbakan Yardımcısı Şimşek, olası bir ticaret savaşının etkilerinin bu nedenle sınırlı olacağını dile getirdi. 

ABD ile Çin arasında 'ticaret savaşı' endişelerine neden olan vergi restleşmesi sürüyor.

"TÜRKİYE'YE ETKİLERİ SINIRLI OLUR"

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabı üzerinden bu durumun Türkiye'yi etkileyip etkilemeyeceğine ilişkin bir görüş paylaştı.

"Türkiye'nin ihracat ve ithalatının GSYH'ya toplam oranı yüzde 49,3, 2015'te dünya ortalaması yüzde 90,6 seviyesindeydi" diyen Şimşek, "Bu nedenle olası bir ticaret savaşının Türkiye'ye etkileri sınırlı olur" açıklamasını yaptı. 

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