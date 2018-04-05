Dolar kritik seviyeyi aştı

Son birkaç haftada yaşanan sert yükselişlerin ardından sınırlı gerileyerek 4 liranın altında işlem gören dolar/TL, yeniden bu seviyeyi aştı.

Güne 3,99 seviyesinde başlayan dolar, gelişmekte olan ülke para birimleri genelinde görülen satış baskısının da etkisiyle 4,0271'le yaklaşık iki haftanın zirvesini gördü. Dolar pazartesi günü 3,95 düzeyindeydi.

Güne 3,89 seviyesinde başlayan euro/TL de 4,9470'e kadar yükseldi.

Dışarıda küresel ticaret savaşı endişeleri içeride ise makroekonomik, jeopolitik ve siyasi gelişmelerin baskıladığı TL, küresel riskten kaçış eğilimlerinde bugün de olduğu gibi benzer para birimlerinden daha çok satış baskısı altında kalıyor.

ABD ile Çin arasındaki uluslararası ticaret politikası kaynaklı gerilim ileriye yönelik belirsizlik yaratıyor.

Uzmanlar, bugün yurt içinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin gerçekleştireceği "Suriye" konulu zirvenin izleneceğini belirtti.



Yurt dışında ise Trump'ın ve Çin'den gelebilecek açıklamalar ile Euro Bölgesi mart ayı TÜFE, şubat ayı işsizlik, ABD'de ADP mart ayı özel sektör istihdamı ve mart ayı hizmet sektörü PMI verilerinin takip edileceğini dile getiren uzmanlar, teknik açıdan 4,00 seviyesinin psikoloji direnç, 3,9750 ve 3,9550 seviyelerinin destek konumunda bulunduğunu kaydetti.