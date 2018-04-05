Emekliye 3’lü hesap! Ek ödeme artacak

İlk 3 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zammı yüzde 2.77 çıktı.

Uzmanlar, 6 aylık enflasyonun yani zam oranının yüzde 4, 4.5 ya da 5 olabileceği tahmininde bulundu

Yaklaşık 9 milyon SSK ve Bağ-Kur emeklisi Temmuz zammını merakla bekliyor.

Bu yılın ilk 6 aylık dönemindeki enflasyon zam oranını belirleyecek.

İlk 3 aylık enflasyon verileri, ipuçlarını veriyor.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Ocak- Mart enflasyonu yüzde 2.77 çıkarken, uzmanlar bu veri ışığında 6 aylık enflasyon yani emeklilerin zam oranı için 3 farklı tahminde bulundu.

Buna göre; zam oranı yüzde 4, yüzde 4.5 ya da yüzde 5 olabilir. Buna göre, halen 2 bin lira olan maaş, zam oranı yüzde 4 olursa 2 bin 80, yüzde 4.5 çıkarsa 2 bin 90, yüzde 5 olarak gerçekleşirse 2 bin 100 liraya yükselecek.

3 bin lira olan net maaş da artış yüzde 4 olursa 3 bin 120, yüzde 4.5 olarak gerçekleşirse 3 bin 135, yüzde 5 çıkarsa 3 bin 150 liraya ulaşacak.

EK ÖDEME DE ARTACAK

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kesin zam oranı 3 Temmuz'da ortaya çıkacak.

Emekliler bu zammın yanı sıra bir artışı da ek ödemede alacak.

Halen her ay maaşın yüzde 4'ü, yüzde 5'i oranında verilen ek ödeme, Temmuz zammıyla yükselecek.

Ek ödeme tutarları, Temmuz'da yeni maaş üzerinden hesaplanacak.

Örneğin; maaşı 3 bin lira olan emekli halen aylık 120 lira ek ödeme alıyor.

Bu maaşı alan emeklinin ek ödemesi, Temmuz ayında maaşlar yüzde 4 artarsa 124,8 liraya, yüzde 4.5 zamlanırsa 125,4 liraya, yüzde 5 yükselirse 126 liraya çıkacak.