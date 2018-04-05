Emekliye bloke şoku!

Antalya'da malulen emekli olan bir kişi borcunu ödemediği için banka maaşına bloke koydurdu. Daha sonra mahkemeye giden vaatandaş asıl şoku Yargıtay'dan gelen haberle aldı

Antalya’da çalıştığı bankadan kredi kullanan vatandaş, bir süre sonra malulen emekli oldu. Banka, borcunu ödeyemeyen malulen emekli eski personelinin maaşına bloke koydurdu. Banka maaşa bloke koyarken herhangi bir haciz talebinde de bulunmadı. Bu karar üzerine emekli vatandaş, soluğu Antalya 1’inci Tüketici Mahkemesi’nde aldı.

PARAYI TALEP ETTİ

Emekli, blokenin kaldırılmasını ve hesabından çekilen paraların iade edilmesini talep etti. Banka avukatı da davanın reddini istedi. Yerel mahkeme, bankanın tüketici kredisi ve kredi kartı alacağından dolayı davacı aleyhine herhangi bir haciz talep yazısı olmadan ve davacı borçlunun açık muvâfakati bulunmadan emekli maaş hesabının bloke konulmasını yasaya aykırı buldu.



'HAKSIZ ŞART DEĞİL'

Banka kararı temyiz etti. Dava dosyasını inceleyen Yargıtay 19’uncu Hukuk Dairesi, davacının kredi sözleşmesinde bankaya hesap, alacaklar üzerinde rehin ve mahsup hakkı tanındığını tespit etti. Yargıtay’ın kararında: “Kredi sözleşmeleri ve davacıdan alınan ek sözleşmedeki taahhüdü kapsamında davacının davalı banka nezdindeki maaş hesabına bloke konularak kesinti yapılması haksız şart niteliğinde değildir” denildi.