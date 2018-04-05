05 Nisan 2018 Perşembe20 Recep 1439
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Facebook itiraf etti!

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Facebook itiraf etti!
Facebook, kullanıcı bilgilerinin Cambridge Analytica şirketi tarafından usulsüz kullanıldığının ortaya çıktığı skandalda, 87 milyona yakın kullanıcının etkilendiğini açıkladı
Facebook itiraf etti! Facebook itiraf etti! Facebook itiraf etti!

 

Facebook, kullanıcı bilgilerinin Cambridge Analytica şirketi tarafından usulsüz kullanıldığının ortaya çıktığı skandala ilişkin açıklama yaptı. Facebook Üst Teknoloji Yöneticisi (CTO) Mike Schroepfer yaptığı açıklamada, Londra merkezli "Cambridge Analytica" adlı veri analiz firmasının, 50 milyon Facebook kullanıcısının hesaplarından izinsiz topladığı kişisel verileri ABD ve İngiltere'de kritik siyasi seçimleri etkilemek için usulsüz kullandığına yönelik iddiaların değerlendirildiğini bildirdi.

AA'nın aktardığına göre; Schroepfer açıklamada, "Çoğu ABD'de bulunan yaklaşık 87 milyon kullanıcıyla ilgili bilgilerin Cambridge Analytica'yla uygunsuz şekilde paylaşıldığına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Ayrıca Schroepfer, kullanıcıların bilgilerini daha iyi korumak için Facebook'un yürüttüğü güvenlik önlemleri hakkında da bilgiler paylaştı.

Pazartesi gününden itibaren Facebook kullanıcılarıyla yükledikleri uygulamalarla ilgili linklerin paylaşılmaya başlanacağını belirten Schroepfer, üyelere bu uygulamalarda paylaştıkları kişisel bilgilerin de gösterileceği bilgisini paylaştı.

Schroepfer, Cambridge Analytica'ya verileri usulsüz biçimde sızan kullanıcıların bu konuda bilgilendirileceğini vurgularken, tüm Facebook kullanıcılarının da istemedikleri uygulamaları silebileceklerinin altını çizdi.

İFADE VERECEK

ABD Temsilciler Meclisi Enerji ve Ticaret Komitesi Başkanı Greg Walden ve Komite Üyesi Frank Pallone Jr., Facebook kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Mark Zuckerberg'in gelecek çarşamba veri skandalıyla ilgili komitede ifade vereceğini bildirdi.

Her iki milletvekilinden yapılan ortak açıklamada, "Komitedeki oturum, tüketicilerin veri gizliliğiyle ilgili önemli sorunlara ışık tutacak ve Amerikalılar internetteki kişisel bilgilerine neler olduğunu daha iyi anlayacak." ifadelerine yer verildi.

ABD’deki 37 eyaletin savcıları, Facebook’tan Cambridge Analytica skandalı hakkında detaylı açıklamalar talep etmiş, ABD Senatosu Ticaret Komitesi Zuckerberg’e resmi bir kongre duruşmasında ifade vermesi için davet göndermişti.

"Facebook kurucusu ve Üst Yöneticisi Mark Zuckerberg Sizin (kullanıcıların) verilerinizi koruma sorumluluğumuz var. Bunu yapamıyorsak, size hizmet etmeyi hak etmiyoruz. Tam olarak ne olduğunu anlamak ve bunun yeniden gerekleşmemesini sağlamak için çalışıyorum."

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