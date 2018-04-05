Çin'in getireceği vergi Alman firmaları vurdu!

Çin'in ABD'den ithal otomobillere getirmeyi düşündüğü yüzde 25'lik vergi, beklenenin aksine ABD'li üreticileri değil Alman devleri Mercedes ve BMW'yi vuracak. Her iki firma toplamda yılda 100 bin adet otomobili ABD'den Çin'e ihraç ediyor.

Araştırma firması Evercore ISI analisti Arndt Ellinghorst tarafından yayınlanan bir rapor, Çin'in ABD'de üretilen otomobillere getireceği ek vergilerin asıl olarak Alman firmaları vuracağını ortaya çıkardı.

Raporda, "Bunlar esas olarak Güney'de üretilen ve ABD'den direk olarak Çin'e ihraç edilen Alman otomobilleri, özellikle de Mercedes ve BMW SUV'ları etkileyecek bir vergi" denildi.

Çin'in getireceği vergilerin ABD'li üreticiler arasında en fazla Tesla'yı vurması beklenirken, diğer üreticiler üretimini Çin'e kaydırdığı için bu durumdan olumsuz etkilenmeyecek.

YILDA 100 BİN ADET OTOMOBİL

Alman Volkswagen de Çin'de sattığı otomobillerin tamamına yakınını Çin'de üretiyor.

BMW'nin Güney Karolina, Mercedes'in ise Alabama'da fabrikaları bulunuyor. İki firma toplamda yılda 100 bin adet ihraç ederken, ABD'deki fabrikalarından yapılan ihracatın tutarının 7 milyar dolar seviyesinde olduğu tahmin ediliyor.

Ellinghorst, yazdığı notta, "Bu durum ticaret savaşının tahmin edilemeyen sonuçları için çok önemli bir örnek" derken, otomobil endüstrisinin yıllar içerisinde gelişen ve büyüyen bir sektör olduğunu, kısıtlamaların ciddi negatif etkilerinin olabileceğini ifade etti.