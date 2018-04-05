Hacamat tıp fakültelerinde ders oluyor

Devlet hastanelerinde önümüzdeki dönemden itibaren geleneksel ve tamamlayıcı tıp kapsamında 15 tedavi uygulanmaya başlayacak.

Tıp kapsamında 15 uygulamanın başlayacağını belirterek eğitimlerinin de artık tıp fakültelerinde verilecek...

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, önümüzdeki dönemden itibaren devlet hastanelerinde geleneksel ve tamamlayıcı tıp kapsamında 15 uygulamanın başlayacağını belirterek eğitimlerinin de artık tıp fakültelerinde verileceğini söyledi. 19-22 Nisan’da İstanbul’da düzenlenecek Uluslararası Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Kongresi (GETAT) öncesiDemircan, Ankara’da basın mensuplarıyla bir araya geldi. Demircan, geleneksel ve tamamlayıcı tıbbın detaylarını ve Türk sağlık sistemine entegrasyonunu anlattı. Geleneksel tıp yöntemlerini sağlığı riske eden merdiven altı uygulamalardan, geleneksel tıbbı modern tıbbın alternatifi gibi gören yaklaşımlardan arındırmayı hedeflediklerini belirten Demircan, “Yaptığımız düzenleme ile artık halkımıza geleneksel tıp hizmetleri denetlenebilir sağlık kurumlarında sertifikalı uzmanlar tarafından sunulmaktadır” dedi.

BİN 600 HEKİME SERTİFİKA

Türkiye genelinde üniversite ve eğitim araştırma hastanelerinde 37 GETAT uygulama merkezi, 18 GETAT eğitim merkezi bulunduğunu ifade eden Demircan, “Ülke genelinde devlet hastaneleri, özel hastaneler ve tıp merkezleri olmak üzere halen 439 ünite halkımıza geleneksel tıp uygulamaları hizmeti sunuyor. Bugüne kadar bin 600 hekim ve diş hekimine GETAT sertifikası verdik. Bundan sonraki süreçte geleneksel tıp eğitimlerini tıp fakültelerimizde ders olarak vereceğiz” dedi. Demircan, 15 geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamasının mevzuatla düzenlendiğini ifade etti.