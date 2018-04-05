"Mehmet Şimşek istifa etti" iddiasına cevap verdi!

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Külliye'de düzenlediği basın toplantısında Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'in istifa ettiği yönündeki iddialara "olağan dışı bir şey yok, şuanda kabine revizyonu söz konusu değil" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Son büyüme oranları Türkiye ekonomisinin ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor. Tüm yaşananlara baktığınız zaman bu ekonomik başarının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha ifade etmemiz gerekiyor" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın konuşmalarından satır başları;

Teşvikler ve kredi garanti fonun etkisi bu büyüme oranında çok etkili. Turizm alanında da çok önemli bir artışın olduğunu görüyoruz. Geçen yıla kıyasla yüzde 35'lik bir artış var.

Mart ayı ihracatı da 15.6 milyar dolarlık değerle rekor seviyeye ulaşmıştır. Bu trendin 2018'de de devam edeceğini bekliyoruz. Enflasyonla mücadele de devam ediyor. İlk etapta tek haneye inmesi için çalışmalarımız devam ediyor. Cumhurbaşkanımızın konuyu yakından takip ettiğini belirtmeliyiz. Son spekülasyonlar gerçeği yansıtmıyor.

CUMHURİYET TARİHİNİN REKORU

Türkiye İrlanda'dan sonra en hızlı büyüyen ülke oldu. 7.4'lük büyüme ekonominin gücünü gösteriyor. Cumhuriyet tarihinin rekoruna ulaşıldı. Zaman zaman ekonomi koordinasyonunda görüş ayrılığı yönünde haberler çıkıyor. Gerçeği yansıtmadığını ifade etmek isterim.

"MEHMET ŞİMŞEK İSTİFA ETTİ" İDDİASINA CEVAP

Cumhurbaşkanımız ekonomiyi yakından takip eden bir lider. Bunu yaparken sayın Başbakanımız ve ilgili ekonomi ekibi ile yakın mesai içinde olmuştur. Bu yeni bir şey değil. Bu yakın takip ilgi neticesinde 7.4 büyüme yakaladık. Faizler konusunda Sayın Cumhurbaşkanımızın pozisyonu net oldu. Bunu kürsüden de ifade etti. Faizlerin düşürülmesi Türk ekonomisi için net oldu. Faizlerin düşürülmesi, gerek kamu gerek özel bankalarda Türkiye ekonomisi için bir ivme olacaktır. Bunun dışında yaşanan olağan dışı bir hadise yok. Şuanda kabine revizyonu söz konusu değil” dedi.