05 Nisan 2018 Perşembe20 Recep 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İçinizden insanları hayra çağıracak, iyiliği emredecek, kötülükten alıkoyacak bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.” (Âl-i İmran / 104)
  • “Münafığın alameti üçtür. Konuştuğu zaman yalan söyler, söz verdiği zaman yerine getirmez ve ona güvenildiği zaman hıyanet eder” (Buhari, Müslim, Tirmizi)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 05:06Güneş 06:35Öğle 13:13İkindi 16:48Akşam 19:39Yatsı 21:02
    • 25°C Adana
    • 22°C Adıyaman
    • 18°C Afyon
    • 12°C Ağrı
    • 17°C Amasya
    • 17°C Ankara
    • 22°C Antalya
    • 17°C Artvin
    • 20°C Aydın
    • 15°C Balıkesir
  • BIST: 114.765 0.69
  • Altın: 171,730 0.18
  • Dolar: 4,0255 0.74
  • Euro: 4,9411 0.57

"Mehmet Şimşek istifa etti" iddiasına cevap verdi!

»
"Mehmet Şimşek istifa etti" iddiasına cevap verdi!
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Külliye'de düzenlediği basın toplantısında Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'in istifa ettiği yönündeki iddialara "olağan dışı bir şey yok, şuanda kabine revizyonu söz konusu değil" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Son büyüme oranları Türkiye ekonomisinin ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor. Tüm yaşananlara baktığınız zaman bu ekonomik başarının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha ifade etmemiz gerekiyor" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın konuşmalarından satır başları;

Teşvikler ve kredi garanti fonun etkisi bu büyüme oranında çok etkili. Turizm alanında da çok önemli bir artışın olduğunu görüyoruz. Geçen yıla kıyasla yüzde 35'lik bir artış var.

Mart ayı ihracatı da 15.6 milyar dolarlık değerle rekor seviyeye ulaşmıştır. Bu trendin 2018'de de devam edeceğini bekliyoruz. Enflasyonla mücadele de devam ediyor. İlk etapta tek haneye inmesi için çalışmalarımız devam ediyor. Cumhurbaşkanımızın konuyu yakından takip ettiğini belirtmeliyiz. Son spekülasyonlar gerçeği yansıtmıyor.

CUMHURİYET TARİHİNİN REKORU

Türkiye İrlanda'dan sonra en hızlı büyüyen ülke oldu. 7.4'lük büyüme ekonominin gücünü gösteriyor. Cumhuriyet tarihinin rekoruna ulaşıldı. Zaman zaman ekonomi koordinasyonunda görüş ayrılığı yönünde haberler çıkıyor. Gerçeği yansıtmadığını ifade etmek isterim. 

"MEHMET ŞİMŞEK İSTİFA ETTİ" İDDİASINA CEVAP

Cumhurbaşkanımız ekonomiyi yakından takip eden bir lider. Bunu yaparken sayın Başbakanımız ve ilgili ekonomi ekibi ile yakın mesai içinde olmuştur. Bu yeni bir şey değil. Bu yakın takip ilgi neticesinde 7.4 büyüme yakaladık. Faizler konusunda Sayın Cumhurbaşkanımızın pozisyonu net oldu. Bunu kürsüden de ifade etti. Faizlerin düşürülmesi Türk ekonomisi için net oldu. Faizlerin düşürülmesi, gerek kamu gerek özel bankalarda Türkiye ekonomisi için bir ivme olacaktır. Bunun dışında yaşanan olağan dışı bir hadise yok. Şuanda kabine revizyonu söz konusu değil” dedi.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
"Mehmet Şimşek istifa etti" iddiasına cevap verdi!"Mehmet Şimşek istifa etti" iddiasına cevap verdi!Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Külliye'de düzenlediği basın toplantısında Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'in istifa ettiği yönündeki iddialara "olağan dışı bir şey yok, şuanda kabine revizyonu söz konusu değil" dedi.
Dolardan yeni rekor!Dolardan yeni rekor!Yükselişini sürdüren dolar/TL tarihi zirveyi gördü. Bankalararası piyasada dolar 4.0437 ile tüm zamanların en yüksek düzeyine çıktı.
Çin'in getireceği vergi Alman firmaları vurdu!Çin'in getireceği vergi Alman firmaları vurdu!Çin'in ABD'den ithal otomobillere getirmeyi düşündüğü yüzde 25'lik vergi, beklenenin aksine ABD'li üreticileri değil Alman devleri Mercedes ve BMW'yi vuracak. Her iki firma toplamda yılda 100 bin adet otomobili ABD'den Çin'e ihraç ediyor.
Google Chrome kullananları bekleyen büyük tehlikeGoogle Chrome kullananları bekleyen büyük tehlikeİnternet tarayıcısı Google Chrome’un Windows işletim sistemi bulunan bilgisayarlardaki tüm dosyaları sürekli olarak taradığı ileri sürüldü.
Facebook itiraf etti!Facebook itiraf etti!Facebook, kullanıcı bilgilerinin Cambridge Analytica şirketi tarafından usulsüz kullanıldığının ortaya çıktığı skandalda, 87 milyona yakın kullanıcının etkilendiğini açıkladı
Emekliye bloke şoku!Emekliye bloke şoku!Antalya'da malulen emekli olan bir kişi borcunu ödemediği için banka maaşına bloke koydurdu. Daha sonra mahkemeye giden vaatandaş asıl şoku Yargıtay'dan gelen haberle aldı
  • Yüz binlerce taşeronun gözü maaş zammında05 Nisan 2018 Perşembe 11:31
  • Emekliye 3’lü hesap! Ek ödeme artacak05 Nisan 2018 Perşembe 11:30
  • 30 bin TL hibeye başvuru zamanı05 Nisan 2018 Perşembe 11:30
  • Dolar kritik seviyeyi aştı05 Nisan 2018 Perşembe 11:29
  • Şimşek: Olası bir ticaret savaşı...05 Nisan 2018 Perşembe 11:24
  • Başbakan müjdeyi verdi! Yıl sonunda...05 Nisan 2018 Perşembe 11:20
  • Avustralyalı şirket Diyarbakır'da petrol buldu!05 Nisan 2018 Perşembe 09:53
  • Binlerce kişiye müjde! 2 yıl erken emeklilik05 Nisan 2018 Perşembe 09:45
  • Piyasalar alt üst oldu! 'Savaş' kızışıyor05 Nisan 2018 Perşembe 08:00
  • Teröristlere bir şok daha! Özel geliştirilen füze seri üretime geçiyor05 Nisan 2018 Perşembe 07:30
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri