İbrahim Kalın'dan 'selfie çeken asker' açıklaması!

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Hatay'da Oğulpınar Hudut Karakolu'na yaptığı ziyaretde 'selfie çeken askerin görevden alındığı' iddilarıyla ilgili soruya cevap verdi.

BİZE BİR BİLGİ ULAŞMADI

İbrahim Kalın, "Bu çok insani bir tabloydu. Bu ziyaretin amacı bir askerimizn acılarını paylaşmak iki hala cephede olan askerlerimizin moralini yüksek tutmaktır. Sayın Kılıçdaroğlu bir kaç şey söyledi. Biz şehit yakınlarının evlerine her zaman gittik. Kendileri de gitsinler hatta kamuflaj giysinler. Görevden alındığına dair bize bir bilgi ulaşmadı. "