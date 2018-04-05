Kenan İmirzalıoğlu, Çetin Tekindor gibi isimlerin başrolünde oynadığı Mehmed: Bir Cihan Fatihi dizisi dün akşam yeni bölümüyle ekrana geldi.
KADIN OYUNCULARIN DEKOLTESİ TEPKİYE YOL AÇMIŞTI
Fatih Sultan Mehmed'in hikayesinin konu alındığı dizide geçen replikler ve kadın oyuncuların dekoltesi ilk bölümlerde tepkilere yol açmıştı.
"SULTAN MEŞKTE" REPLİĞİ BÜYÜK TEPKİ TOPLADI
Dün akşam ekrana gelen 3. bölümde ise yine tepki çekecek bir sahne yayınlandı. Dizide Çandarlı Halil Paşa'yı canlandıran Çetin Tekindor, Fatih Sultan Mehmed'i sordu. Kapıda bekleyen Delibaş ise "Sultan meşkte" diye yanıt verdi. Sonrasında dans eden kadınlar ve yemek sofrası gösterildi. Dizide geçen "Sultan meşkte" repliği büyük tepki topladı.
05 Nisan 2018 Perşembe20 Recep 1439
- Yunanistan korkudan titriyor! '7 bin asker gönderdik cesaretleri varsa...'Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na davaMısır'da ilginç yorum! Türk dizileri tehdit ediyorFiyatı kara kara düşündürüyordu! 36 taksit geliyorTürkiye'yi tehdit etmişti! Duyunca geri vites yaptıMehmed dizisinde bir skandal daha!'Behram Paşa’ ve kardeşleri için kritik gelişmeTeröristin üzerinde yakalanmıştı! Paha biçilemiyorTürkiye'den ABD'ye: Bizi muaf tutunÖmer Çelik'ten Yunan Bakan'a: Akılsız
- Bir Ayet
- Bir Hadis
- Namaz Vakitleri
- Hava Durumu
- “İçinizden insanları hayra çağıracak, iyiliği emredecek, kötülükten alıkoyacak bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.” (Âl-i İmran / 104)
- “Münafığın alameti üçtür. Konuştuğu zaman yalan söyler, söz verdiği zaman yerine getirmez ve ona güvenildiği zaman hıyanet eder” (Buhari, Müslim, Tirmizi)
İmsak 05:06 Güneş 06:35 Öğle 13:13 İkindi 16:48 Akşam 19:39 Yatsı 21:02
- 27°C Adana
- 24°C Adıyaman
- 20°C Afyon
- 13°C Ağrı
- 23°C Amasya
- 20°C Ankara
- 23°C Antalya
- 18°C Artvin
- 24°C Aydın
- 20°C Balıkesir
- BIST: 114.449 0.41
- Altın: 172,471 0.61
- Dolar: 4,0392 1.08
- Euro: 4,9529 0.81
Mehmed dizisinde bir skandal daha!
Kenan İmirzalıoğlu, Çetin Tekindor gibi isimlerin başrolünde oynadığı Mehmed: Bir Cihan Fatihi dizisi dün akşam yeni bölümüyle ekrana geldi.
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Mısır'da ilginç yorum! Türk dizileri tehdit ediyorMısır'ın en önemli dini eğitim kurumu olarak kabul edilen El Ezher Üniversitesi'nin Dekan Yardımcısı Yusuf Amer, "Türk dizileri topluma zarar veriyor ve Mısır'ın istikrarını tehdit ediyor" açıklamasını yaptı.
Mehmed dizisinde bir skandal daha!Mehmed - Bir Cihan Fatihi dizisinde skandalların ardı arkası kesilmiyor! Dün akşam ekrana gelen 3. bölümde Fatih Sultan Mehmet için kullanılan "Sultan meşkte" ifadesi büyük tepki topladı.
'Behram Paşa’ ve kardeşleri için kritik gelişmeMuhteşem Yüzyıl adlı dizide ‘Behram Paşa’ karakteriyle tanınan Adnan Koç ve kardeşleri Ahmet Koç ile Mehmet Hayri Koç’un da aralarında bulunduğu 5 kişi hakkında yürütülen soruşturmada yetkisizlik kararı verildi.
Teröristin üzerinde yakalanmıştı! Paha biçilemiyorAydın’ın Efeler ilçesinde, terör örgütüne üye olduğu iddiasıyla jandarma tarafından yakalanan şüphelinin üzerinde yakalanan 15 adet tarihi sikkenin Bizans dönemine ait olduğu belirlendi.
İbrahim Kalın'dan 'selfie çeken asker' açıklaması!İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve kuvvet komutanlarının sınır ziyaretinde selfie çeken askerin görevden alındığıyla ilgili iddialar hakkında açıklama yaptı.
- YAŞAM
- SİYASET
- DÜNYA
- EKONOMİ
- Mısır'da ilginç yorum! Türk dizileri tehdit ediyor
- Mehmed dizisinde bir skandal daha!
- 'Behram Paşa’ ve kardeşleri için kritik gelişme
- Teröristin üzerinde yakalanmıştı! Paha biçilemiyor
- İbrahim Kalın'dan 'selfie çeken asker' açıklaması!
- Diriliş Ertuğrul'daki ayrılık herkesi üzdü
- Genç kızın saçını kazıyıp eve hapsetti!
- Gönülleri fethetti! Cami yaptırıldığını duyunca...
- Harekatın ruhu nesilden nesile aktarılacak
- O ölürse Türkiye’de gelecek kalmaz ki...
- Sema'nın ölümü herkesi kahretti!
- FETÖ sanığı: Hadise tanık olarak dinlensin
Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.