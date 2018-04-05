Mehmed dizisinde bir skandal daha!

Kenan İmirzalıoğlu, Çetin Tekindor gibi isimlerin başrolünde oynadığı Mehmed: Bir Cihan Fatihi dizisi dün akşam yeni bölümüyle ekrana geldi.



KADIN OYUNCULARIN DEKOLTESİ TEPKİYE YOL AÇMIŞTI



Fatih Sultan Mehmed'in hikayesinin konu alındığı dizide geçen replikler ve kadın oyuncuların dekoltesi ilk bölümlerde tepkilere yol açmıştı.



"SULTAN MEŞKTE" REPLİĞİ BÜYÜK TEPKİ TOPLADI



Dün akşam ekrana gelen 3. bölümde ise yine tepki çekecek bir sahne yayınlandı. Dizide Çandarlı Halil Paşa'yı canlandıran Çetin Tekindor, Fatih Sultan Mehmed'i sordu. Kapıda bekleyen Delibaş ise "Sultan meşkte" diye yanıt verdi. Sonrasında dans eden kadınlar ve yemek sofrası gösterildi. Dizide geçen "Sultan meşkte" repliği büyük tepki topladı.