05 Nisan 2018 Perşembe20 Recep 1439
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Mısır'da ilginç yorum! Türk dizileri tehdit ediyor

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Mısır'da ilginç yorum! Türk dizileri tehdit ediyor
Mısır'ın en önemli dini eğitim kurumu olarak kabul edilen El Ezher Üniversitesi'nin Dekan Yardımcısı Yusuf Amer, "Türk dizileri topluma zarar veriyor ve Mısır'ın istikrarını tehdit ediyor" açıklamasını yaptı.
Mısır'da ilginç yorum! Türk dizileri tehdit ediyor Mısır'da ilginç yorum! Türk dizileri tehdit ediyor Mısır'da ilginç yorum! Türk dizileri tehdit ediyor

 

Mısır’ın en önemli eğitim kurumlarından biri olarak bilinen El Ezher Üniversitesi’nden Türk dizilerine karşı bir açıklama geldi.

El Ezher Üniversitesi’nin Dekan Yardımcısı Yusuf Amer, Türk ve Hint dizileri hakkında konuştu. Yerel basında yer alan haberde, Amer, Türk dizilerinin topluma gerçek bir tehdit olduğunu ve Mısır’ın istikrarını tehdit ettiğini açıklayarak, Arapça’nın zarar görmesine sebep olduğunu öne sürdü.

"TEHDİT OLARAK GÖRÜYORUM"

Suudi Arabistan’ın en büyük medya kuruluşu MBC Grup’un Türk dizilerini yayından kaldırma kararı hakkında gelen bir soru hakkında konuşan Amer, “Türk ve Hint dizileri Mısır’ın istikrarını tehdit ediyor” derken, “Bunların topluma gerçek bir tehdit olduğunu düşünüyorum. Arapça’nın zarar görmesinin sebebi budur” dedi.

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