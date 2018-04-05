Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na dava

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu hakkında CHP TBMM Grup Toplantısındaki açıklamalarından dolayı 500 bin liralık manevi tazminat davası açtı. Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın tarafından Ankara Asliye Hukuk Mahkemesine verilen 15 sayfalık dava dilekçesinde, Kılıçdaroğlu'nun, partisinin 3 Nisan 2018'deki TBMM Grup Toplantısı'ndaki konuşmasında, Erdoğan'ın kişilik haklarını ihlal eden ve saldırı kastıyla ağır hakaretler içeren ifadeler kullandığı belirtildi.
ÜLKEMİZ İÇİN TALİHSİZLİK
Kılıçdaroğlu'nun, konuşmasında Erdoğan'ın onur ve saygınlığına yönelik ifadeler sarf ettiği kaydedilen dilekçede, Kılıçdaroğlu'nun TBMM grup toplantısındaki sözlerine yer verildi. Kılıçdaroğlu'nun, Erdoğan'a yönelik haksız ve mesnetsiz ithamları ile üslubunun bir insana yakışmayacak ölçüde düzeysiz, seviyesiz ve ahlak dışı olduğu ifade edilen dilekçede, "Kişinin üslubu kişiliğinin bir yansımasıdır, sahip olduğu değerlerin dışa vurma biçimidir. Bu nitelikte sözlerin, pozisyonu itibarıyla sorumlu davranması gereken davalıdan sadır olması ülkemiz için büyük bir talihsizliktir." değerlendirmesine yer verildi. Kılıçdaroğlu'nun konuşmasında ileri sürdüğü iddiaların gerçek dışı olduğu vurgulanan dilekçede, şunlar kaydedildi:
DAHA ÖNCE DE AÇIKLAMA YAPILDI
"Bu iddialarla ilgili daha önce çeşitli vesilelerle açıklama yapılmış, iddiaların haksız ve mesnetsiz olduğu vasat zekaya sahip bir kişinin anlayabileceği şekilde izah edilmiştir. Ancak aynı iddiaların tekrarlanmasından anlaşılacağı gibi davalı, gerçeklerle yüzleşmek yerine inandığı yalanların konforunda yaşamayı tercih etmektedir. Bu nedenle davalının konuşmasında geçen haksız, ve mesnetsiz iddialarıyla ilgili olarak ayrıca cevap vermeye gerek görülmemiştir. Ancak bu vesileyle şunu ifade etmek gerekir ki gerçeklerin bu ölçüde çarptırılması, yalanın bu kadar rahat ifade edilmesi, hakaret ve iftiranın bu denli olağanlaştırılması geçmişte örneklerini pek çok kez müşahede ettiğimiz bir FETÖ ahlakıdır. Bu ahlakın, ana muhalefet partisi liderinin şahsında tecessüm etmesi ülkemiz için kaygı vericidir." Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarının düşünce ve ifade hürriyeti çerçevesinde değerlendirilip hukuken mazur görülmesinin mümkün olmayacağı belirtilen dilekçede, benzer olaylar nedeniyle verilen emsal kararlarda da kişilik haklarının ihlal edildiği sonucuna varıldığı bildirildi.
CAYDIRICI OLMASI GEREK
Manevi tazminat talebinin yasal koşullarının oluştuğu ve hükmedilecek tazminat miktarının caydırıcı olması gerektiği vurgulanan dilekçede, Kılıçdaroğlu'ndan, 3 Nisan 2018'de partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kişilik haklarına saldırıda bulunduğu gerekçesiyle 500 bin lira manevi tazminat talep edildi.
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Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na dava
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu hakkında CHP TBMM Grup Toplantısındaki açıklamalarından dolayı 500 bin liralık manevi tazminat davası açtı. Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın tarafından Ankara Asliye Hukuk Mahkemesine verilen 15 sayfalık dava dilekçesinde, Kılıçdaroğlu'nun, partisinin 3 Nisan 2018'deki TBMM Grup Toplantısı'ndaki konuşmasında, Erdoğan'ın kişilik haklarını ihlal eden ve saldırı kastıyla ağır hakaretler içeren ifadeler kullandığı belirtildi.
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