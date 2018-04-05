05 Nisan 2018 Perşembe20 Recep 1439
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Çakıcı davasında inanılmaz detaylar

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Çakıcı davasında inanılmaz detaylar
Antalya İl Emniyet Müdürlüğünce yürütülen, liderliğini halen Kırıkkale Keskin T Tipi Cezaevinde hükümlü olarak bulunan Alaaddin Çakıcı'nın yaptığı Çıkar Amaçlı Silahlı Suç Örgütünün çalışma şekli ve detayları paylaşıldı.
Çakıcı davasında inanılmaz detaylar Çakıcı davasında inanılmaz detaylar Çakıcı davasında inanılmaz detaylar

 

Şüphelilerin “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak”, “Suçu ve Suçluyu Övme”, “Nitelikli Yağma”, “Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması”, “Kasten Öldürmeye Teşebbüs”, “Kasten Yaralama”, “Tehdit”, “İş ve Çalışma Hürriyetinin İhlali”, “Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma”, “Yalan Tanıklık”, “Suç Delillerini Yok Etme”, “Gizleme Veya Değiştirme”, “Suçluyu Kayırma”, “Adil Yargılamayı Etkilemeye Teşebbüs”, “Suç Üstlenme” suçlarını işledikleri, 6 aylık soruşturma sonunda ortaya çıkartıldı. Örgüt lideri Alaaddin Çakıcı'nın örgütün devamlılığını sağlayabilmek amacı ile verdiği talimatlar sonucu örgüt üyeleri tarafından gerçekleştirilen yağma, tehdit gibi yöntemlerle elde edilen yüksek miktarlardaki paraların kendisine ulaştırıldığı, bu paralarında kendisi için suç işleyen veya daha önceki tarihlerde birlikte hareket ettiği şahıslara gönderildiği, bu sayede örgütün sürekliliğinin sağlandığı bilgisi paylaşıldı.

KENDİLERİNİ VURDULAR

Örgüt tarafından gerçekleştirilen eylemler arasında, Örgüt içerisinde yaşanan çıkar çatışması neticesinde Örgüt Lideri Alaaddin Çakıcı tarafından öz yeğeni (A.Ç.)’nin vurulması talimatını verdiği, akabinde örgüt üyeleri tarafından İstanbul'un Kadıköy ilçesinde bulunan bir otelin restoran bölümünde (A.Ç.)’nin kurşunlandığı, halk üzerinde korku ve panik oluşturmak, Örgüt Lideri Aladdin Çakıcı'ya bağlılıklarını göstermek ve adaletinin sorgulanamayacağı izlenimi vermek adına örgüt üyelerinin tabanca ile kendilerine zarar verdikleri ve tehditler içeren videoları sosyal medya üzerinden paylaştıkları, örgüt liderine ve örgütün yapısına zarar verdiği iddiası ile bazı şahıslara etek giydirmek suretiyle kendi kendisine tabanca ile zarar vermesine zorladıkları, akabinde olaya ilişkin video kayıtlarını yayınlattıkları, ve örgütün bir kısım kamu görevlileri ile irtibatlı olduğu tespit edildi.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada ayrıca örgüt üyelerince toplam 23 eylem gerçekleştirildiği, 6 eylemin Antalya, 13 eylemin İstanbul, 1 eylemin İzmir, 1 eylemin Bursa, 1 eylemin İzmit, 1 eylemin Kırıkkale illerinde gerçekleştiği bilgisi verildi.

22 Mart tarihinde Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 45 şüpheli şahsın yakalanmalarına yönelik eşzamanlı yapılan operasyonda Antalya'da ikamet eden biri kamu görevlisi 15 , Ankara'da biri avukat 3 , Bursa'da 1 , Kırıkkale'de biri avukat 2 , İstanbul'da 15 olmak üzere 36 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.Şüpheli 9 kişinin ise yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi. Yine dosya kapsamında şüpheli olan 6 şahsın ise halen tutuklu olarak cezaevinde bulunduğu belirlendi.

Şüphelilere ait ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda 7 adet tabanca, bu tabancalara ait değişik çap ve markalarda çok sayıda fişek, Örgüt Lideri Alaaddin çakıcı ve yeğeni (A.Ç.) tarafından cezaevinden yazılmış çok sayıda mektup ile örgüt üyelerine verilmek üzere Örgüt Lideri Alaaddin çakıcı tarafından verildiği değerlendirilen talimatların yazılı olduğu notlar, çek, senet ve sahte sürücü belgesine el konuldu. emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen 25 kişinin sorgulanmasının devam ettiği bildirildi.

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