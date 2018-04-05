06 Nisan 2018 Cuma20 Recep 1439
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Türkler yaptı! Hayranlıkla izlediler

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Türkler yaptı! Hayranlıkla izlediler
Türk savunma sanayisi tarafından üretilen Ejder Yalçın ve Ejder TOMA'yı satın alan Senegal ordusu, bu araçları ilk kez Bağımsızlık Günü'nde vatandaşlarına gösterdi.
Türkler yaptı! Hayranlıkla izlediler Türkler yaptı! Hayranlıkla izlediler Türkler yaptı! Hayranlıkla izlediler

Senegal ordusunun yakın zamanda Türkiye'den satın aldığı 25 adet 4x4 zırhlı araç Ejder Yalçın ile 4 adet toplumsal olaylara müdahale aracı Ejder TOMA, başkent Dakar'daki Bağımsızlık Günü etkinlikleri kapsamında askeri geçit törenine katıldı.

Savunma alanında özellikle terörle mücadele kapsamında muharebe gücünü kuvvetlendirmek isteyen ve bu çerçevede Türk zırhlılarını askeri envanterine katan Senegal ordusu, ülke jandarmasının isteği üzerine zırhlı araçların üzerine silah sistemi yerine açık kule yerleştirilmesini tercih etti.

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TERÖRLE MÜCADELEDE KULLANILACAK

Senegal Ordusu Jandarma Müdahale Birliğinin Zırhlı Filo Komutan Yüzbaşı Mor Gueye, Tük zırhlılarının ülkedeki kullanımına ilişkin AA muhabirine açıklamada bulundu.

Yüzbaşı Gueye, Senegal'in "savunmanın güçlendirilmesi ve zırhlı envanterin artırılması" programı kapsamında Jandarma Yüksek Komutanlığı kararıyla Türkiye'den Ejder Yalçın ve Ejder TOMA'ların satın alındığını söyledi.

"Zırhlı askeri araç alanında en uygun ve kaliteli üretim Türk savunma sanayisi tarafından yapılıyor. Bu yüzden Türkiye'yi seçtik." diyen Gueye, Senegal ve Türkiye arasındaki askeri iş birliğinin giderek artacağını ve bu alanda yeni ekipmanların satın alınabileceğini belirtti.

BİRÇOK AFRİKA ÜLKESİNDE GÖREBİLİRSİNİZ

Gueye, "Bu araçlar terör ve organize suçlarla mücadele kapsamında operasyonel alanlarda kullanılacak. Ejderler jandarmamızın operasyonel kapasitesini önemli ölçüde artırdı. Ejder Yalçın ve Ejder TOMA savunma güçlerinin modern savaş taleplerini çok iyi karşılıyor. Kısa zamanda birçok Afrika ülkesinde Türk savunma sanayisinin ekipmanlarını görebilirsiniz." değerlendirmesinde bulundu.

Askeri görev kapsamında Türkiye'ye birçok kez gittiğini ifade eden Gueye, Türkiye'nin savunma sanayisi alanında çok güçlü olduğunu gördüğünü söyledi.

Gueye, Türk insanını ve Türk baklavasını çok sevdiğini de vurguladı.

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EJDER YALÇIN HER TÜRLÜ ARAZİDE KULLANILIYOR

Sınıfındaki en yüksek koruma seviyesiyle her türlü arazide etkin olarak görev yapabilen bu zırhlılar, yazılımı sayesinde farklı versiyonlarda konfigüre edilebiliyor.

Her türlü balistik tehdit ve patlayıcılara karşı yüksek koruma sağlayan ve 14 ton ağırlığa sahip olan Ejder Yalçın, acil durumlarda 11 kişiye kadar personel, 4 tona kadar faydalı yük taşıyabiliyor. Menzili 700 kilometreyi bulan Ejder Yalçın, 120 kilometre hıza ulaşabiliyor.

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TOMA YÜKSEK BALİSTİK KORUMALI EJDER

Her türlü arazi yapısına uygun olarak tasarlanan Ejder TOMA da güvenliğin tesis edilmesine katkı sağlamak üzere geliştirildi. Saatte 110 kilometre hıza çıkabilen Ejder TOMA, 5 ton su kapasitesinin yanı sıra 750 kilometre menzile ulaşabiliyor. Ejder TOMA'da kendini temizleme sistemi, gerçek zamanlı su topu yönlendirme sistemi, araç altı ve üstü için alev söndürme sistemi gibi birçok donanım bulunuyor.

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