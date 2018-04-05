AB'de Türkiye'ye verilecek 3 milyar tartışması

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Sözcüsü Natasha Bertaud, AB ülkelerinin sığınmacı anlaşması kapsamında Türkiye'ye yapılacak 3 milyar euro'luk mali yardımın 2 milyar euro'luk kısmını ulusal bütçelerinden vermeleri gerektiğini söyledi.

Brüksel'de düzenlediği basın toplantısında Türkiye'ye yardıma ilişkin açıklamalarda bulunan Bertaud, "Türkiye'ye ödenen yardımın 1 milyar euro tutarındaki ilk dilimi AB bütçesinden karşılandı. 2 milyar euro'luk dilimse AB ülkelerinin bütçelerinden karşılanacak. AB Konseyi ile bunun uygulamaya koyulması için görüşmelere devam ediyoruz" dedi.

ÖDEME YAPMAYI REDDEDEN ÜLKELERE TEPKİ: AB BÜTÇESİ SINIRSIZ DEĞİL

Bazı AB ülkelerinin Türkiye'ye ödeme yapmayı reddetmesiyle ilgili soru karşısındaysa Bertaud, "AB bütçesi, sınırsız değil" yanıtını verdi.

14 Mart'ta AB, 2016'da imzalanan sığınmacı anlaşmasına ilişkin Türkiye'ye taahhüt ettiği ödemenin 3 milyar euro'luk ikinci kısmını onayladığını duyurmuştu.