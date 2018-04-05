06 Nisan 2018 Cuma20 Recep 1439
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Google'da isyan! ABD ordusu için çalışmayalım

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Google'da isyan! ABD ordusu için çalışmayalım
Teknoloji şirketi Google'un binlerce çalışanı, şirketin, ABD ordusu için geliştirilen bir projede yer almasına tepki gösterdi.
Google'da isyan! ABD ordusu için çalışmayalım Google'da isyan! ABD ordusu için çalışmayalım Google'da isyan! ABD ordusu için çalışmayalım

Teknoloji şirketi Google'un binlerce çalışanı, şirketin, ABD ordusu için "Project Maven" (Becerikli Projesi) adlı projede yer almasına tepki göstererek buna bir son vermesini istedi. 

BBC'nin haberine göre, çalışanlar, Google'ın üst düzey yöneticisi Sundar Pichai'ye gönderdikleri mektupta, şirketin, ABD ordusu için geliştirilen bir yapay zeka projesinde çalışmaya son vermesini talep etti. 

The New York Times'a göre, aralarında kıdemli mühendislerin de bulunduğu 3 bin 100 şirket çalışanınca imzalanan açık mektupta, "Google'ın savaş işinde olmaması gerektiğine inanıyoruz. Bu nedenle, Project Maven'ın iptal edilmesini, ne Google'ın ne de diğer yüklenici tarafların, savaş teknolojileri geliştirmeyeceğine dair açık bir politika uygulamasını ve yayınlamasını istiyoruz." ifadelerine yer verildi.

Google'ın bu projeyle, "ahlaki ve etik sorumluluğunu" göz ardı etmenin yanı sıra kullanıcılarının güvenini de riske attığını savunan şirket çalışanları, mektupta, şu ifadelere yer verdi:

KABUL EDİLEMEZ

"Teknolojilerimizin ahlaki sorumluluklarını üçüncü taraflara yükleyemeyiz. Google'ın belirlenen kuralları bunu açıkça ortaya koyuyor. Kullanıcılarımızın her biri bize güveniyor. Bunu asla tehlikeye atmayın, asla. Bu teknolojiyi, ABD hükümetinin askeri gözetleme faaliyetlerine yardımcı olmak için kullanmak ve bunun neden olacağı potansiyel ölümcül sonuçlar kabul edilemez."

Ayrıca çalışanların, şirketin, askeri amaçlı kullanılan insansız hava araçlarının hassasiyetlerini geliştirmek için yapay zeka kullanılması üzerine yapılan çalışmalara katılmasının, Google markasına "tamir edilemez biçimde zarar" vermesinden endişe ettiği kaydedildi.

Gelişmeler üzerine Google Cloud birimi üst düzey yöneticisi Diane Greene, söz konusu teknolojinin, herhangi bir silah ateşlemek, drone çalıştırmak ya da uçurmak için kullanılmayacağını belirtti. 

Teknoloji haber sitesi Gizmodo'nun yayınladığı bir haberin ardından, Google, geçen ay, askeri bir proje kapsamında Pentagon'un, bazı görüntü tanımlama teknolojilerini kullanmasına izin verildiğini doğrulamıştı.

Google, söz konusu teknolojinin, hayat kurtarmayı ve insanların meşakkatli iş yükünü almayı amaçladığını belirterek, kapsamının "muharebe dışı amaçlar" için sınırlandırıldığını savunmuştu.

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